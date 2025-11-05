PP celebra que los presupuestos de la Junta destinen en 2026 cerca de 32 millones para Andújar (Jaén) y su comarca

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado que los presupuestos de la Junta para 2026 destinen casi 32 millones para proyectos "con nombre y apellidos" en Andújar y su comarca. Así lo han indicado el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, junto con el presidente local del PP de Andújar, Jesús Estrella, y el vicesecretario general y alcalde de Andújar, Francisco Carmona.

Francisco Carmona ha afirmado en rueda de prensa que el Gobierno andaluz viene trabajando en resolver "muchas de las necesidades" que la ciudad y la comarca tienen en diferentes materias como en sanidad, poniendo como ejemplo los más de nueve millones ya invertidos en el Hospital Alto Guadalquivir y las medidas adoptadas para que sigan llegando más personal sanitario. Sobre los presupuestos de 2026, ha aputado que son "amplios" y "dan solución a muchas demandas de Andújar y la comarca".

Por su parte, Erik Domínguez, ha detallado las inversiones para Andújar y comarca. En materia educativa, ha indicado que dos centros se beneficiarán de una nueva fase del plan de bioclimatización. Serán el IES Jándula y el IES Sierra Morena, que recibirán una inversión de más de 700.000 euros.

En materia de agua, y dentro del Plan Regadía, habrá 15 millones para la modernización de la comunidad de regantes del Rumblar, "una reivindicación histórica".

En carreteras, se recoge la redacción del proyecto de la segunda fase de la mejora de trazado de la A-311; actuaciones en la A-6177 para seguir mejorando la conexión entre Andújar y el Santuario; y en la A-420 entre Andújar y Marmolejo, o la A-6175 entre Porcuna y Lopera.

En vivienda, se prevé la adecuación de 88 viviendas en Andújar y una en Espeluy (Jaén). Otra medida destacada es la adquisición del equipamiento para la puesta en marcha Cecop del Cerro del Cabezo, con un presupuesto de 200.000 euros. Según Domínguez, se trata de unos presupuestos "reales, muy estudiados, rigurosos y que ponen el foco en las políticas sociales, principalmente en sanidad , educación, empleo, o vivienda".

Precisamente, a empleo se ha referido también Jesús Estrella ya que además de los siete millones de euros del programa Impulsa-T Jaén "prometidos por el presidente Juanma Moreno y que son una realidad ya en estos presupuestos", Andújar se beneficiará de casi 200.000 euros dentro de un nuevo Plan de Empleo publicado este martes por valor de once millones y una nueva convocatoria de escuelas taller con otros once millones de euros.

También en 2026 se va a impulsar el inicio de las obras de la depuradora de agua de los núcleos de población de Andújar con 12,8 millones. En caminos rurales se destinan 125.000 euros para el camino de La Zapera.