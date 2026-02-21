El PP celebra la próxima apertura del nuevo módulo de hospitalización del Hospital de Andújar (Jaén)

Archivo - Fachada del hospital Alto Guadalquivir de Andújar. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado que "en pocas semanas" vaya a estar abierto el nuevo módulo de hospitalización materno infantil del Hospital de Andújar, y "no sólo por las nuevas instalaciones que estarán a la vanguardia sino también porque su apertura supondrá la incorporación de 25 nuevos profesionales", ha dicho la diputada autonómica del PP de Jaén, Lola Martín.

"Vemos resultados innegables a la implicación que ha tenido siempre el Gobierno de Juanma Moreno" con la sanidad jiennense y la sanidad iliturgitana que lleva todos estos años mejorando sus infraestructuras, equipamiento y organización, ha recogido el PP en una nota. "Pese al ruido que otros se empeñan en hacer, mintiendo y manipulando, con una desvergüenza pasmosa pues son los mismos que dejaron el sistema sanitario agonizando, nosotros seguimos trabajando".

La apertura de esta área de hospitalización materno infantil "es una muestra más del esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía para revertir la situación de la sanidad en nuestra tierra, por modernizarla y dar el mejor servicio a los jiennenses". Otra inversión que se suma a todas las anteriores como la construcción de una nueva UCI con boxes individualizados, la reforma del área de Reanimación, la habilitación de una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos, de una sala para víctimas de violencia de género o la incorporación de tecnología sanitaria avanzada, como un mamógrafo digital con tomosíntesis, los 1,5 millones destinados al nuevo equipo de resonancia magnética del hospital, cuyas obras terminaban la semana pasada, entre otras actuaciones. Y a eso hay que sumar el esfuerzo de la Junta para garantizar la estabilidad de los profesionales, de modo que previsiblemente este año 2026 más del 94% de la plantilla del SAS estará estabilizada.

Así, el Hospital de Andújar ha mejorado la dotación de personal y sus condiciones laborales. Así, en 2024 el hospital disponía de 666 efectivos, de los cuales 102 son facultativos. En 2025 son 708, es decir 42 efectivos más, en un solo año. Además, el hospital de Andújar se ha beneficiado del acuerdo de gobierno del pasado octubre que disponía de 3.893 nuevas plazas. De ellas, 21 nuevas plazas se han destinado a este hospital en diversas categorías, de las cuales 10 ya han sido cubiertas. Estas nuevas plazas se van a destinar al refuerzo de cribados, a los nuevos equipamientos y al Plan de cuidados paliativos.

"Esto es lo que ocurre con un Gobierno del PP, con el Gobierno de Juanma Moreno, mejoras en infraestructuras sanitarias, más inversión en sanidad, más profesionales, mejor equipamiento", ha aseverado Martín. Una realidad muy distinta a la que los jiennenses sufrían con María Jesús Montero cuando era consejera y aprobó el "presupuesto para sanidad más paupérrimo de la historia de Andalucía, y eso es algo que no queremos volver a vivir".