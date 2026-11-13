El PP cifra en 14 millones las pérdidas por el aislamiento ferroviario y exige soluciones urgentes

El PP de Granada ha celebrado su primer acto de campaña para las elecciones a las puertas de la estación de Renfe de la capital para criticar el aislamiento ferroviario que sufre la provincia y sus consecuencias económicas. - PP GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha cifrado en 14 millones las pérdidas por el aislamiento ferroviario si la conexión ferroviaria no se repone hasta el próximo 14 de diciembre, y ha exigido soluciones urgentes y garantías de seguridad.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el PP granadino en su primer acto de campaña para las elecciones celebrado a las puertas de la estación de Renfe de la capital para denunciar el aislamiento ferroviario que sufre la provincia y sus graves consecuencias económicas. En el acto han participado el presidente provincial, Francis Rodríguez; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; y el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, acompañados por miembros de la candidatura.

Rodríguez ha explicado que la estación ferroviaria representa "uno de los problemas que están sufriendo hoy los granadinos, fruto de años de dejadez de un Gobierno que nunca ha creído de verdad en las conexiones ferroviarias de nuestra provincia. Granada lleva demasiado tiempo pagando las consecuencias de la falta de inversiones, de planificación y de mantenimiento de unas infraestructuras que son fundamentales para nuestro desarrollo. Y ahora nos encontramos con una situación especialmente grave".

Se ha mostrado preocupado por el estado de la infraestructura ferroviaria y ha pedido al Gobierno de España que actúe con transparencia. "La situación que presenta la línea entre Granada y Madrid exige una revisión exhaustiva. Es imprescindible auditar el estado de las vías, comprobar las condiciones de seguridad de las infraestructuras y ofrecer todas las garantías a los viajeros. Los granadinos tienen derecho a saber en qué condiciones están viajando y a recuperar la confianza en el tren", ha dicho.

"No podemos conformarnos con recuperar los pocos trenes que teníamos antes. Granada necesita más frecuencias, mejores horarios, tiempos de viaje competitivos y conexiones que respondan a las necesidades de nuestros vecinos y de nuestra economía", ha señalado y ha recordado que es la Diputación de Granada y el ayuntamiento de la capital "los que están dando respuesta a las necesidades de movilidad de los granadinos ante un Gobierno de Sánchez que no ha estado nunca a la altura de la provincia".

PIDEN UN PLAN URGENTE DE AYUDAS A SECTORES AFECTADOS

Por su parte, Jorge Saavedra, ha criticado el grave impacto económico que ya está teniendo el aislamiento ferroviario de la provincia y ha advertido de que "a fecha de 12 de noviembre, Granada ya acumula unas pérdidas económicas estimadas en 4.700.000 euros como consecuencia de la interrupción de las conexiones de alta velocidad. Estamos hablando de más de 4,7 millones de euros que nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestro sector turístico han dejado de ingresar por esta situación".

Ha alertado de que "si la conexión ferroviaria no se recupera hasta el 14 de diciembre, las pérdidas podrían alcanzar los 14 millones de euros. Es una cifra muy preocupante que demuestra que el aislamiento ferroviario no es solamente un problema de movilidad, sino un golpe directo a la economía de nuestra provincia y a miles de familias que viven de estos sectores". Por ello ha reclamado un plan urgente de ayudas económicas a los diferentes sectores afectados como el comercio y la hostelería.

El candidato 'popular' ha advertido, además, de que "Granada está perdiendo 1.800 plazas ferroviarias cada día como consecuencia de la interrupción de la alta velocidad. Son 1.800 oportunidades diarias de viajar, de venir a nuestra provincia, de hacer negocios y de generar actividad económica que estamos perdiendo por la falta de conexiones".

"Cada día que pasa sin AVE es un día en el que Granada pierde visitantes, oportunidades y actividad económica. Nuestros comerciantes, hosteleros y empresarios están pagando las consecuencias de una situación que no han provocado y ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer respuestas ni alternativas suficientes", ha lamentado.

Saavedra ha responsabilizado políticamente al Ejecutivo socialista de la situación y ha criticado "falta de gestión, de previsión y de mantenimiento de unas infraestructuras fundamentales para nuestra provincia. Granada no puede seguir sufriendo las consecuencias del abandono ferroviario del Gobierno de Sánchez. No podemos resignarnos a estar desconectados del resto de España mientras nuestra economía pierde millones de euros y nuestros autónomos, emprendedores y empresarios ven cómo se reducen sus oportunidades de negocio", ha expuesto.

Además, ha exigido al Gobierno de España "soluciones inmediatas, alternativas de transporte eficaces y un calendario claro y fiable para recuperar la normalidad ferroviaria. No es suficiente con anunciar posibles fechas de reapertura. Los granadinos necesitan certezas y nuestros sectores productivos necesitan respuestas. Cada día de retraso tiene consecuencias económicas que nadie puede ignorar".

"Vamos a recuperar España y Granada con Alberto Núñez Feijóo. Granada no aguanta más mentiras ni más corrupción. No es solo que algunos se lo lleven calentito, es que las consecuencias las pagan los granadinos con servicios públicos que fallan. Y eso lo estamos viendo en cuestiones tan importantes como el mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias o los fallos de las pulseras antimaltrato. No hablamos de asuntos lejanos, hablamos de la seguridad y de la vida cotidiana de los granadinos", ha dicho.

Por último, Saavedra ha insistido en la necesidad de recuperar unas conexiones ferroviarias dignas para Granada, con más frecuencias, mejores tiempos de viaje y garantías de seguridad.

MOCIÓN DEL PP

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha trasladado su recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familias, y ha señalado que "lo primero es conocer toda la verdad, garantizar la seguridad y recuperar la confianza en el ferrocarril".

En este sentido, ha anunciado que el PP llevará al Pleno del próximo 27 de noviembre una moción para exigir al Gobierno de España un plan urgente de respuesta, un puente aéreo Granada-Madrid con precios competitivos y ayudas económicas para los sectores afectados.

Carazo ha advertido de que el corte ferroviario está perjudicando al conjunto de la economía granadina, no solo al turismo, sino también a empresas, autónomos y comerciantes, especialmente ante el inicio de la temporada de esquí en Sierra Nevada y la campaña navideña.

"Desde Granada hemos impulsado alternativas de transporte, pero es el Gobierno de España quien debe asumir su responsabilidad y ofrecer soluciones suficientes", ha señalado.

Por último, la regidora ha subrayado que Granada "ya sufría una situación de desigualdad ferroviaria que este corte ha agravado". "No podemos conformarnos con recuperar las conexiones anteriores; necesitamos más frecuencias, conexiones directas con Madrid y avances en proyectos como la variante de Loja", ha concluido.