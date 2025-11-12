PP-A convalida un decreto sobre ayudas ante emergencias con rechazo de la oposición al permitir duplicar viceconsejerías

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, 12 de noviembre, con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A, y el rechazo de los grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- el decreto aprobado por el Gobierno de la Junta el pasado 22 de octubre que permite anticipar pagos a entidades locales para "atender con rapidez las consecuencias de fenómenos naturales adversos", y que también abre la puerta a crear dos viceconsejerías en una misma consejería en determinadas situaciones excepcionales.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 4/2025, de 22 de octubre, por el que se regula el anticipo de pago presupuestario por ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, y se modifican otras disposiciones normativas, y que ha defendido ante el Pleno el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Según informó el Gobierno andaluz tras la aprobación de este decreto el pasado 22 de octubre, el objetivo del mismo es "acelerar la llegada de los fondos a los municipios damnificados y reforzar la capacidad de respuesta de la Junta de Andalucía ante situaciones de urgencia".

Así, desde el Gobierno andaluz explicaron que, hasta ahora, este procedimiento sólo podía aplicarse "de forma excepcional y temporal", como ocurrió tras las dana de octubre y noviembre del pasado año.

La norma modifica el Decreto 277/2023, que regula las ayudas a entidades locales, para "mejorar la seguridad jurídica, la coordinación administrativa y la agilidad en la tramitación".

Entre las novedades, se incorpora la exigencia de un informe técnico provisional previo a la declaración de situación excepcional, con criterios homogéneos de valoración de daños. También se ajustan los plazos de elaboración de los informes de gestión para asegurar una información consolidada y coherente.

Asimismo, se desconcentra la gestión de las ayudas en las delegaciones territoriales, lo que, según defienden desde la Junta, permitirá "una tramitación más rápida y una mayor cercanía con los municipios afectados".

El Gobierno andaluz justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" de esta norma en la evolución reciente de los fenómenos meteorológicos, "cada vez más intensos e imprevisibles", y en la necesidad de contar con instrumentos normativos "eficaces antes del inicio del periodo de lluvias del otoño".

El decreto ley incluye además una modificación puntual de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que posibilita la creación de dos viceconsejerías y secretarías generales técnicas cuando se decida atribuir a una sola consejería las competencias en materias diferenciadas o de "especial complejidad, con el fin de mejorar la capacidad de gestión ante emergencias".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En este punto del decreto, recogido en su disposición final segunda, han centrado sus críticas algunos de los grupos de la oposición como el PSOE-A, cuyo diputado Mateo Javier Hernández ha enmarcado esta iniciativa del Gobierno andaluz en un "nuevo episodio de propaganda y manipulación política marca del Partido Popular", y ha afeado al Ejecutivo de Juanma Moreno la aprobación de un decreto "con la excusa de la dana para modificar otras cuestiones que no tienen nada que ver con las emergencias climáticas ni con la ayuda a los ayuntamientos".

Así, el representante del PSOE-A ha reprochado al Gobierno del PP-A que meta "de tapadillo" la modificación de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta, que es "fundamental en la autonomía política de Andalucía", para "crear nuevos cargos" como nuevas viceconsejerías y secretarías generales. "Vaya caradura, vaya desvergüenza", le ha espetado en ese punto Mateo Javier Hernández al consejero de Presidencia, al que ha trasladado también que el "objetivo real" de esta reforma es "seguir profundizando en la privatización de la sanidad pública".

El parlamentario de Vox Benito Morillo ha aludido a dicha disposición adicional del decreto para afear al consejero de Presidencia que "la soberbia y la ambición" del Gobierno del PP-A "ya no conoce límites", y que hayan elaborado un texto que "manosea las catástrofes naturales con el objetivo de legislar por decreto lo que no quieren someter ni a debate ni a opinión" en el Parlamento autonómico.

"De esa manera se ahorran un debate incómodo, difícil de vender", ha agregado el diputado de Vox antes de apuntar que este decreto "no tiene otro sentido que envolver en papel de regalo el incremento encubierto" del "aparato político" del Gobierno andaluz "utilizando con cierta vileza las catástrofes naturales".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha aprovechado su turno para criticar el reciente nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, por el que ha preguntado al consejero Sanz "de quién ha sido la idea de poner el lobo a cuidar las gallinas", al "poner de número dos de Sanidad a un señor que tiene intereses" en la sanidad privada al haber "estado como director de un hospital privado".

Además, ha justificado el voto en contra de su grupo a la convalidación de este decreto al entender que "no es nada más que propaganda electoral".

Frente a estas críticas, el diputado del PP-A José Ricardo García ha defendido que el decreto en cuestión "pone el foco de la gestión" y "en el buen hacer" de la Junta "en dos pilares fundamentales y básicos" como son los ciudadanos y sus necesidades, y ha afeado a los grupos de la oposición que "ni se han leído siquiera" dicha normativa para poder debatirla en el Pleno y en "lo único que se han centrado" es en la reforma que introduce su disposición final segunda, que permite crear dos viceconsejerías en un mismo departamento "con carácter excepcional" únicamente, según ha remarcado el parlamentario 'popular', que ha incidido en que tiene que darse "una urgencia muy extrema" para que pueda darse esa opción.