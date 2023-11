El PP convoca "a todos los cordobeses a decir no" a la amnistía el domingo en las Tendillas

CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha llamado "a todos los cordobeses a decir no a la barbarie a la que nos ha llevado el PSOE, a defender a la democracia, la igualdad de los españoles y el Estado de Derecho" este domingo, a las 12,00 horas, en la Plaza de las Tendillas de la capital cordobesa.

Así lo ha expresado Molina en una rueda de prensa en la que ha lamentado "la renuncia a la dignidad en la que está inmerso el PSOE", que, además, "pretender arrebatárnosla a todos, con la negociación de la amnistía entre Pedro Sánchez y el independentismo".

"Lo grave y vergonzante no es lo que quiere el independentismo, sino que haya un presidente que se mueva por su propio interés y que haya un partido que se lo permita. Ni el PSOE ni Pedro Sánchez lograrán la amnesia que buscarán después", ha afirmado el popular.

El presidente del PP cordobés ha señalado que, "si se asume la tesis del independentismo, podemos acabar viendo a los que intentaron romper España salir del juzgado con honores, al tiempo que se procesa a los jueces que les aplicaron la ley". "Ni los independentistas ni el PSOE buscan aliviar ninguna deuda, sino cobrarse el peaje de la humillación al resto de España que Sánchez está dispuesto a pagar con los impuestos y la dignidad de todos los españoles", ha dicho.

Para Adolfo Molina, Sánchez "se ha humillado" y también lo ha hecho "a su partido y al país porque ha vuelto a demostrar que es capaz de cualquier cosa por el poder". "Y, frente a esta situación, en el PP no nos vamos a callar".

Ante esto, Molina ha asegurado que en el PP "no vamos a alimentar ni admitir un enfrentamiento entre españoles, toca más que nunca estar unidos y defender a nuestros compatriotas catalanes que pretenden utilizar como escudo de los desmanes del PSOE y el independentismo". "El PP siempre ha sido un refugio constitucionalista de España, y hoy, más aún, ante aquellos que han renunciado a la dignidad y pretenden arrebatárnosla a todos", ha recalcado.

Molina ha llamado a los cordobeses a movilizarse para "defender la democracia porque vivimos la mayor amenaza de retroceso democrático. Nosotros no hemos aceptado ni vamos a ceder ante chantajes y no participamos en ninguna subasta. Nuestros principios no se venden y con los derechos de los ciudadanos no se trafica", ha dicho rotundo.

Así, el Partido Popular de Córdoba convoca a todos los cordobeses este domingo, 12 de noviembre, a las 12,00 horas, en la Plaza de las Tendillas a participar "de forma tranquila en una concentración contra la amnistía y la barbarie inconstitucional que pretende Sánchez".

Para concluir y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero haya dicho, tras la manifestación del pasado domingo por la tarde ante las puertas de la sede de su partido, que "tenemos que tener hasta miedo, porque lo que está haciendo el PP y la ultraderecha de Vox es enfrentar a los ciudadanos", Molina ha afirmado que Romero "se excede en un victimismo que no existe", subrayando que las concentraciones convocadas por el PP "se han hecho siempre de forma pacífica".