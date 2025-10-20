El PP de Córdoba advierte de que "el Gobierno no piensa hacer la conversión en autovía de la N-432"

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha advertido este lunes de que "el Gobierno no piensa hacer la conversión en autovía de la N-432", de modo que "el PP tenía razón cuando aseguraba, en base a la información que el propio Ejecutivo ha venido trasladando a senadores y diputados, que Sánchez y Montero no han hecho nada para que el proyecto de conversión de la N-432 en la autovía A-81 avance".

Así lo ha manifestado la senadora ante los medios de comunicación, remarcando que "lo hemos dicho desde hace años y ahora el ministro Oscar Puente lo ha destapado", de forma que Casanueva ha lamentado "un nuevo mazazo del Gobierno del PSOE y Sumar a los cordobeses, que llevan décadas esperando una infraestructura fundamental para la vertebración de la provincia".

Según ha expuesto, "la N-432 es una de las infraestructuras más importantes en la provincia y una reivindicación histórica también para las provincias de Jaén, Granada y Badajoz", a lo que ha agregado que "la transformación en autovía de la N-432 no sólo es necesaria para el desarrollo económico de estas provincias, sino por un motivo de seguridad vial, ya que esta carretera tiene una alta siniestralidad".

Casanueva ha recordado que "el gobierno de Rajoy dejó 3,5 millones de euros en los PGE de 2018 para este proyecto, pero tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez los tramos cordobeses continúan sin proyecto y sin financiación para llevarse a cabo, y la realidad es que no se ha avanzado en nada en esta infraestructura".

Además, ha apuntado que "el gobierno de Sánchez y Montero permitió que la A-81 quedase fuera de la Red Transeuropea de Transporte por Carretera por falta de estudios informativos oficiales que justifiquen ante Europa la necesidad de construirla".

"Este Gobierno siempre ha demostrado nulo interés por esta carretera, mientras que el PSOE ha estado mintiendo a los cordobeses durante estos siete años", ha reprochado la popular, quien ha aseverado que "nunca han hecho nada por la A-81 y ahora descarta la conversión en autovía". "Esto es el mayor freno al desarrollo de la provincia que hemos sufrido nunca", ha criticado la senadora.

"CAOS DIARIO DE LOS TRENES"

Por otro lado, Casanueva ha lamentado la situación de las infraestructuras ferroviarias y su incidencia en los cordobeses "que están desesperados porque sufren el caos diario de los trenes, y porque el gobierno socialista los tiene ignorados totalmente".

"Hay una falta de transparencia total de este Gobierno, porque Sánchez y Montero están ocultando información tanto a los senadores como a la ciudadanía sobre los retrasos, las devoluciones de billetes por incidencias y los informes técnicos del estado real de la red", ha asegurado la senadora, quien ha incidido en que "esta situación está perjudicando a miles de cordobeses que usan tanto los trenes de media como larga distancia para ir a trabajar y estudiar, entre otros motivos".

La popular se ha referido a una respuesta parlamentaria en la que "el Gobierno reconoce ocho limitaciones temporales de velocidad en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía". "Hay ocho tramos en los que el AVE en vez de ir entre 250-330 km/h va entre 60 y 80 km/h, sin contar el tramo que necesitan para frenar y el tramo para volver a acelerar", ha avisado, subrayando que "esto se debe a defectos en la vía".

"Desde hace tiempo, en el PP hemos venido alertando por la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y su impacto en el servicio y en los usuarios", ha recordado, indicando que "de esos defectos en la vía ya avisó el Sindicato de Maquinistas, que pedía rebajar la velocidad a 250 km/h no en tramos puntuales, sino en todo el tramo Madrid-Andalucía".

"LOS CIUDADANOS MERECEN LA VERDAD"

Al respecto, Casanueva ha anunciado una nueva batería de preguntas al gobierno de Sánchez y Montero "para que expliquen cuánto tiempo van a durar las limitaciones, cuánto van a costar las obras", y pidiendo copia de los informes del estado de las vías que "hasta ahora nos han negado". "Los ciudadanos merecen saber la verdad", ha apostillado.

Así, ha enfatizado que no van a quedarse de "brazos cruzados ante el abandono al que nos está sometiendo el PSOE, y vamos a seguir exigiendo soluciones e inversión en mantenimiento predictivo de las infraestructuras ferroviarias que ahora no se está haciendo".

Igualmente, ha relatado "algunas de las situaciones que sufren miles de cordobeses a diario". "Están siendo penalizados en sus abonos mensuales de viaje por la falta de flexibilidad para hacer cambios --ya que se impone 60 minutos--; se dan situaciones de descontrol en los accesos a la vía que les impide coger el tren, y se ven obligados a tener que sacar otros billetes para poder llegar al trabajo o a su casa de vuelta, y lo más grave es que eso les penaliza", ha explicado, para añadir que "los cordobeses pierden tiempo y dinero por los retrasos, están poniendo en juego su puesto de trabajo y encima les castigan por ello". "Un completo despropósito", ha declarado.

Desde el PP cordobés, ha dicho la senadora, "pedimos al PSOE de Sánchez y Montero que las incidencias de los trenes no recaigan sobre el bolsillo de los ciudadanos, que flexibilicen la posibilidad de hacer cambios hasta 30 minutos antes de la salida del tren, que retrotraigan las penalizaciones en los abonos por las incidencias justificadas, porque los castigan 60 días sin abonos".

"Exigimos al gobierno de PSOE y Sumar que deje de erosionar la calidad de vida de miles de cordobeses que buscan en el tren un servicio fiable y cómodo para trasladarse", ha dicho Casanueva, quien ha manifestado que "los cordobeses no merecemos el caos que este Gobierno ha implantado en los servicios ferroviarios, merecemos un tren moderno, seguro y digno".