El PP de Córdoba anima a movilizarse en Málaga "contra la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles"

CÓRDOBA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha animado este viernes a los cordobeses a participar en el acto que el PP está organizando para este domingo, día 29 de octubre, en Málaga y ha pedido a todos los andaluces movilizarse "contra la amnistía y en defensa de la igualdad de todos los españoles".

En una rueda de prensa, Cabello ha asegurado que "este domingo vamos a salir a la calle y a seguir defendiendo la Constitución Española, esa que ha abandonado el PSOE y que hace que los andaluces y los españoles no seamos iguales ante la ley".

Ha enarbolado la "bandera de la igualdad" y ha lamentado que "la amnistía que Sánchez está negociando con el independentismo rompe la igualdad entre los territorios y la igualdad entre los ciudadanos". Además, la amnistía tiene un pacto económico detrás que contempla la "condonación de la deuda de Cataluña".

"Si el Gobierno de Sánchez accede a compensar la deuda histórica que el independentismo cifra en 40.000 millones de euros, provocará un detrimento del presupuesto que tiene que venir a Andalucía y eso nos va a restar competitividad y poder acceder a los mismos servicios públicos que otras comunidades", ha asegurado.

La movilización social del domingo en la Plaza de la Constitución de Málaga es una "oportunidad para frenar el acuerdo con los independentistas y que volvamos a preguntar a los españoles si queremos un Gobierno que piense en todos o un Gobierno que se dedique a hacer una amnistía o un referéndum para separar territorios".

Por otro lado, Araceli Cabello ha abordado asuntos de interés relacionados con el agua y ha asegurado que, "por primera vez, en Andalucía tenemos una política de agua seria y acorde con lo que necesita nuestra comunidad autónoma".

Ha relatado algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz, subrayando que "estamos en la legislatura del agua, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más de 1.500 millones para hacer frente a infraestructuras del agua pendientes, ha puesto en marcha tres decretos de sequía con más de 300 millones de euros que los respaldan, el Plan SOS que cubre con 4.000 millones una inversión hasta el 2027, el Pacto Andaluz por el Agua o la Mesa de la Sequía", entre otros.

En definitiva, se trata de "un paquete de medias que hace que hoy en día tengamos en Andalucía más de 540 obras entre abastecimiento depuración, restauración de cauces de ríos y todas aquellas que nos permiten modernizar presas y conducciones", ha argumentado.

Además, se ha referido a una iniciativa del PP debatida y aprobada hace unos días en el Parlamento andaluz que solicita ante el Gobierno de España y ante la UE que se reconozca la singularidad de Andalucía en materia climática e hídrica. "Es fundamental para que se nos trate con esas condiciones y nos abran las puertas a nuevas ayudas y paquetes de medidas".

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE AGUA

La secretaria general del PP cordobés ha afirmado que con Juanma Moreno la ejecución de programas y actuaciones en materia de agua "se ha multiplicado por dos con respecto a los anteriores gobiernos del PSOE", mientras que respecto al canon del agua ha asegurado que "cuando llegamos en 2019 encontramos un cajón lleno de proyectos de infraestructuras de agua que no se habían hecho y un canon que no se estaba aplicando. Hemos empezado a aplicarlo y los datos son contundentes: hemos pasado de 28 millones de la etapa socialista a multiplicar por tres con una ejecución del canon de 95,4".

Además, se ha "triplicado la inversión en restauración y adecuación ambiental de cauces", ha señalado Cabello, quien ha agregado que "el último gobierno socialista invirtió 15,3 millones de euros, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido 47,7 millones de euros".

En materia de adjudicación de obra pública de infraestructuras de agua "tenemos que multiplicar por cinco", pues, según ha detallado, "en 2018 se adjudicó por valor de 83,6 millones de euros mientras que el Gobierno del PP ha invertido 423".

"Solo en el Norte de la provincia de Córdoba son más de 46 millones de inversión en infraestructuras hidráulicas, y esta misma semana se han aprobado 11,1 millones de euros para la conexión de la Colada. Ante esto nos preguntamos dónde está el Gobierno de España, cuándo piensa arrimar el hombro para llevar a cabo las infraestructuras hídricas que tiene pendientes en la provincia de Córdoba. La situación es urgente y alarmante y no podemos tolerar que el Gobierno de Sánchez siga mirando hacia otro lado cuando tiene competencias y responsabilidad", ha dicho.

PAC

Por otro lado, Cabello ha mostrado su sorpresa por los mensajes que el PSOE ha lanzado "conduciendo a los ciudadanos con temas de la PAC", recalcando que "todas las organizaciones agrarias han dejado claro que la PAC firmada por parte del Gobierno de Sánchez nos perjudica, hace perder muchos millones de euros a nuestros agricultores y ganaderos".

Por ello, "no vamos a permitir que después de no haber peleado esa negociación, de no haber perseguido esa mejora que habíamos reclamado desde Andalucía, ahora el PSOE confunda a la sociedad con declaraciones erróneas y malintencionadas", ha dicho la secretaria general.

Desde el PP y desde el Gobierno de Juanma Moreno, ha continuado, "vamos a seguir trabajando para impulsar medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra ante esta situación tan complicada que tenemos agravada por la sequía", ha asegurado.

Cabello ha indicado que este pasado jueves la propia consejera de Agricultura anunciaba que tiene "respuesta positiva" por parte del comisario de la Unión Europea para volver a incluir la medida 22 que "tantas ayudas a traído a nuestra tierra para que en los próximos meses podamos ponerla en funcionamiento, y en la que Andalucía fue pionera al solicitarla a la UE".