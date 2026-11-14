PP Córdoba defiende un modelo económico que "proteja el bolsillo" de las familias y garantice las pensiones

El candidato número uno del PP de Córdoba al Senado, Salvador Fuentes - PP

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP de Córdoba al Senado, Salvador Fuentes, ha defendido de cara a las elecciones del 29N, la necesidad de impulsar un modelo económico que permita a las familias llegar a final de mes, proteja el poder adquisitivo de los ciudadanos y favorezca a quienes generan empleo y riqueza.

"Un país funciona cuando merece la pena el esfuerzo", ha señalado Fuentes, que ha criticado la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha atribuido 140 subidas de impuestos desde el año 2018.

En este punto, ha señalado que "el dinero tiene que estar en los bolsillos de los españoles", especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de la vida y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.

Uno de los compromisos que ha trasladado el candidato popular es la garantía de las pensiones. A este respecto, ha asegurado que "las pensiones no se van a tocar" y ha defendido su revalorización conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), así como la necesidad de garantizar su viabilidad futura.

En este tema también se ha referido a la congelación de las pensiones aprobada durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010.

Durante su intervención, Fuentes ha puesto el foco en los trabajadores autónomos, a los que ha definido como una pieza "fundamental" para la vertebración económica y social de los barrios y municipios.

Ha subrayado el peso de este colectivo en la provincia de Córdoba, que cuenta con un total de 55.348 autónomos tras registrar un incremento de 282 respecto al mes de septiembre. También, ha resaltado la presencia de 19.770 mujeres autónomas en la provincia, con 90 nuevas incorporaciones durante el pasado mes de octubre.

Para apoyar a este colectivo, el candidato al Senado ha defendido una reforma fiscal que contemple la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para aquellos autónomos con una facturación de hasta 85.000 euros, así como la eliminación del pago de la primera cuota. "La gente que crea empleo y vertebra los barrios y las ciudades no puede soportar la presión fiscal que ha impuesto el Gobierno de Sánchez", ha afirmado.

Por otra parte, Fuentes ha cuestionado la gestión de los recursos públicos por parte del Ejecutivo central, poniendo sobre la mesa las cifras de los fondos europeos recibidos por España, el incremento de la recaudación tributaria y el aumento de la deuda pública desde 2018. Por ello, ha reclamado explicaciones sobre el destino de estos recursos y su repercusión real en la vida de los ciudadanos.

Como ejemplo de lo que considera una "gestión deficiente" de los servicios públicos, el dirigente del PP ha aludido a los problemas de mantenimiento ferroviario y a las víctimas registradas en accidentes de tren, señalando la importancia de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras.

"No se trata de una revancha, se trata de que España funcione", ha concluido Fuentes, quien ha abogado por abrir una nueva etapa basada en la responsabilidad, la buena gestión y la recuperación de la confianza de los ciudadanos.