El PP de Córdoba designa a Adolfo Molina como coordinador de campaña del Partido Popular para las elecciones

Reunión de la Junta Directiva del PP provincial - PP

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Córdoba ha designado este martes al presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, como coordinador de campaña del Partido Popular de Córdoba para las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

En un comunicado, Molina ha indicado que afronta esta responsabilidad "con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de estar en primera línea". El grupo ha indicado, por otra parte, que aplazará la celebración del XVII Congreso Provincial del PP cordobés ante la convocatoria de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre para "concentrar todos los esfuerzos del partido en la próxima cita electoral".

El dirigente popular ha destacado "la fortaleza de la organización provincial, el compromiso de sus afiliados y la capacidad de trabajo de sus equipos" para desarrollar una campaña "cercana, centrada en escuchar a los cordobeses y trasladarles las propuestas del Partido Popular".

En un comunicado, la formación ha subrayado además que está "al servicio de la reconstrucción de España" para "abrir una nueva etapa política, recuperar la confianza de los ciudadanos y propiciar un cambio de Gobierno de España" con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al frente.

"España necesita recuperar la estabilidad, la confianza y la capacidad de mirar al futuro. Es el momento de que el cambio llegue al Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo, con la verdad por delante, las cuentas claras y el compromiso de gobernar para todos los españoles", ha señalado en la reunión de la Junta Directiva Provincial.

El presidente provincial ha defendido "la necesidad de dejar atrás una etapa que ha estado marcada por las mentiras, el abandono y la corrupción", así como por, a su parecer, decisiones que "han perjudicado los intereses de Córdoba y Andalucía y han contribuido a aumentar la desigualdad territorial".

En este contexto, Molina ha destacado que el proyecto de Feijóo "apuesta por reconstruir las instituciones, fortalecer la economía, mejorar los servicios públicos, reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los ciudadanos".