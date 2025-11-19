El PP de Córdoba destaca que la LUPA "aumenta los derechos del alumnado" universitario

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento andaluz, el cordobés José Carlos García, ha destacado este miércoles que "la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) aumenta los derechos del alumnado y garantiza la bonificación de las matrículas".

Según ha informado el PP en una nota, García está desarrollando un proceso de diálogo con la comunidad universitaria para seguir mejorando la futura norma universitaria de Andalucía y, en este contexto, ha mantenido un encuentro con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco), con el objetivo de seguir trabajando en la mejora de la LUPA.

El Ceuco es un órgano que representa a los 18.000 estudiantes de la Universidad cordobesa y, según García, "es clave abordar con ellos aquellas posibles mejoras en la nueva ley, con el objetivo de que juntos avancemos en una norma que será clave para el futuro de miles de jóvenes cordobeses y andaluces", agradeciendo García al presidente del Ceuco, Lucas Serrano, y al resto de representantes de los estudiantes, su predisposición para trasladar sus demandas y necesidades.

García ha valorado el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz del PP, a través del consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y de su equipo para la elaboración de esta ley, en la que el propio parlamentario cordobés ha participado como ponente en su tramitación parlamentaria.

"Esta nueva ley universitaria andaluza supone un aumento en los derechos del alumnado. Por ejemplo, se blinda como derecho del estudiantado las bonificaciones del precio de las matrículas universitarias, así como un sistema de becas y ayudas al estudio que permitan que nuestra universidad sea un verdadero ascensor social", ha asegurado.

De esta forma, según ha añadidod, "gracias al Gobierno de Juanma Moreno, en la ley se refuerzan los derechos del estudiantado, también reforzando su participación o regulando medidas que vayan dirigidas a atender las necesidades de estos en cuestiones como la salud mental, la conciliación y el acceso a la vivienda".

Además, "se avanza también en políticas de movilidad internacional y de idiomas, como por ejemplo ese complemento autonómico para las becas Erasmus+ o la garantía por ley de las ayudas de la Junta y de las universidades a la obtención del nivel B2".

"Se materializa en la ley lo que ya es una realidad en la práctica, ya que el Gobierno de Juanma Moreno está cumpliendo la promesa de subir un 10% el complemento autonómico a las becas Erasmus+. Frente a los de los cuentos y la bronca, realidades y hechos concretos que ya notan los estudiantes cordobeses", según ha dicho García.

Además, ha recordado que "hoy la Universidad de Córdoba recibe del Gobierno andaluz más financiación que nunca. El propio Ministerio de Ciencia y Universidades ha reconocido que somos la comunidad autónoma que mejor financia a sus universidades, y eso es una prueba más de la apuesta y el compromiso decidido del Gobierno de Juanma Moreno con nuestra universidad", ha asegurado.

También ha aludido a la actualización de títulos universitarios que ha hecho posible el Gobierno andaluz del PP, "que llevaba congelada demasiados años por culpa de la desidia del PSOE. El Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado esa actualización y hoy tenemos nuevos títulos universitarios que son una puerta hacia el futuro y las oportunidades para miles de estudiantes cordobeses".

García ha avanzado que, desde el PP, seguirán "realizando aportaciones a la mejora de la LUPA, a través de enmiendas parciales donde recogeremos las demandas de los estudiantes y de los distintos colectivos de nuestra universidad. Seguimos trabajando para mejorar la vida de los cordobeses frente a los que solo quieren bronca, parálisis y destrucción. Con Juanma Moreno Andalucía y Córdoba avanzan también en nuestro sistema universitario", ha concluido.