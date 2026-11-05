El PP de Córdoba dice que la detención del exchófer de Sánchez evidencia hasta dónde llega "la corrupción y deterioro"

El senador del PP por Córdoba Jesús Aguirre atiende a viandantes en un acto de precampaña del 29N. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Córdoba Jesús Aguirre ha lamentado este jueves la detención del chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017, con "la llamada banda del Peugeot, un cordobés natural de Peñarroya-Pueblonuevo", algo que, a su juicio, "evidencia hasta dónde llegan las redes del sanchismo, tanto en materia de corrupción como en el deterioro de la política nacional".

En declaraciones a los periodistas en un acto de precampaña, Aguirre ha subrayado que "estamos a 24 días de las elecciones y a 24 días de acabar con el sanchismo, antes de que el sanchismo acabe con España", calificando en este caso la detención como "sorprendente".

Frente a ello, el senador ha reivindicado "la capacidad de gestión del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo". "Lo que sabe hacer el PP es gestionar", ha manifestado, para abundar en que lo que han hecho "toda la vida" desde su partido es "gestión, gestión y gestión".

Al respecto, ha recordado que "esta capacidad quedó demostrada con los gobiernos de Aznar, con Rajoy y, especialmente, en Andalucía, con los ocho años de gestión de Juanma Moreno". "Eso es lo que vamos a ofrecer a nivel nacional: seguridad, la seguridad de que gestionamos de forma seria y responsable los intereses de todos los españoles", ha defendido, para asegurar que "Alberto Núñez Feijóo es garantía de gestión y es lo que España necesita más que nunca".

DETENCIONES DE LA UCO

En concreto, la Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno.

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo domicilio en Valencia ha vuelto a ser registrado este jueves por los agentes de la UCO.

También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017. Cristian Corvillo testificó el día 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso hidrocarburos', reconociendo haberse visto con el exministro Ábalos por temas relacionados con el PSOE, así como que él y su hermano Rubén tuvieron una vinculación empresarial con el presunto conseguidor Víctor de Aldama, aunque puntualizando que los negocios nunca fructificaron.

Los agentes también tienen la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara este miércoles la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

REGISTROS EN VARIAS PROVINCIAS

Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.