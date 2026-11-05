El Puerto (Cádiz) acoge simulaciones de accidentes para prevenir conductas de riesgo al volante entre jóvenes

Alumnado del IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María (Cádiz) que ha participado en la iniciativa 'Conduce tu futuro' para prevenir conductas de riesgo al volante. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha celebrado este jueves en el IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María (Cádiz) la iniciativa 'Conduce tu futuro', una actividad dirigida a jóvenes estudiantes para fomentar decisiones responsables en la conducción y prevenir conductas de riesgo al volante, especialmente el consumo de alcohol o drogas.

El alumnado ha participado en un circuito de cuatro estaciones que han combinado actividades interactivas y situaciones simuladas, con las que han podido conocer las causas más frecuentes de los siniestros, cómo responden los equipos de emergencia y las consecuencias físicas y emocionales que puede dejar un accidente, como ha indicado la Junta en una nota.

Para ello se cuenta con la colaboración de diversos perfiles profesionales como enfermeras referentes escolares, profesionales del 061, bomberos, Policía Local y especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.

A lo largo del recorrido por el circuito, los estudiantes han experimentado algunos de los efectos derivados del consumo de alcohol y otras drogas mediante el uso de unas gafas especializadas, actuando además junto a bomberos y Policía Local ante un siniestro.

Del mismo modo, han participado en el procedimiento de atención inicial del 061 a las víctimas, y han conocido de primera mano el proceso de rehabilitación.

La jornada ha concluido con el testimonio de una persona con lesión medular, facilitado por la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), que ha compartido su experiencia de vida y las consecuencias del accidente en su entorno más cercano, familiares y amistades.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, ha destacado la colaboración entre las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias y de Educación, junto con el Ayuntamiento de El Puerto y la aportación de cada uno de los participantes para acercar estas jornadas a los centros y al alumnado.

"Concienciar a los jóvenes sobre los riesgos en la carretera es fundamental para que puedan tomar decisiones responsables y proteger su salud y la de quienes les acompañan", ha afirmado.

El delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha hablado de la importancia de que "los jóvenes entiendan las consecuencias de sus decisiones antes de ponerse al volante", señalando que en esta jornada han experimentado en un entorno seguro y con realidad virtual cómo el alcohol y las drogas afectan a su capacidad de reaccionar.

El concejal de Educación de El Puerto, Enrique Iglesias, ha esperado que el alumnado termine esta jornada llevándose "algo más que conocimientos", apuntado a que aprendan "una reflexión que os acompañe cada vez que tengáis que tomar una decisión al volante" porque "vuestro futuro está en vuestras manos y conducirlo con responsabilidad es la mejor manera de protegerlo".

Este proyecto, impulsado a través de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud y del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía (Piaac), está coordinado por Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y de la Consejería de Educación.

La campaña, compuesta por ocho actividades que se están desarrollando en cada una de las provincias andaluzas, parte de la prevención como una prioridad de salud pública y busca que los jóvenes conozcan de forma directa las consecuencias de una decisión imprudente y adopten hábitos seguros antes de conducir.

La edición de 2025 recorrió las ocho provincias andaluzas y llegó a 800 estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

Más de un centenar de personas, entre profesionales sanitarios, docentes, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y responsables institucionales, colaboraron en las jornadas. Además, ocho personas con lesión medular comparten sus testimonios con el alumnado para promover la reflexión sobre las consecuencias de una conducción temeraria.

La iniciativa ha recibido además el premio al mejor taller en el Congreso de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente 2026, que reconoce su propuesta de sensibilización basada en la participación y la simulación.

'Conduce tu futuro' forma parte del Piaac, que trabaja para reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El plan incluye formación avanzada con simulación clínica para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrada en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

Con este proyecto, la Consejería acerca la prevención vial a los jóvenes y les invita a reflexionar sobre cómo una decisión antes de ponerse al volante puede marcar la diferencia.