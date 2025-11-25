El PP de Córdoba muestra su "compromiso absoluto" contra la violencia de género

Miembros del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba en la manifestación contra la violencia de género convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres. - PP

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Córdoba ha mostrado este martes su "compromiso absoluto" en la lucha contra la violencia de género. Esto ha trascendido de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP cordobés celebrado en la tarde de esta jornada en la capital.

Al respecto, el presidente provincial, Adolfo Molina, ha asegurado que "en este partido trabajamos de la mano de las mujeres, escuchándolas y dándoles el respaldo que merecen, y con un objetivo común que es acabar con esta lacra social que es la violencia hacia la mujer por el mero hecho de serlo". "La política tiene sentido cuando protege la vida, la dignidad y la libertad de las personas, y en eso trabajamos de la mano del gobierno del presidente Juanma Moreno", ha aseverado.

Molina ha destacado "los avances históricos que está viviendo Andalucía en este sentido", de manera que "lidera la protección contra la violencia de género con más inversión, más recursos y un compromiso firme con las mujeres y con sus hijos que también sufren de forma directa las consecuencias de esa violencia". "Todo ello sin perder de vista las nuevas formas de control y abuso que sufren especialmente los jóvenes y la violencia digital o ciber violencia que se ejerce a través de las pantallas", ha advertido.

"El gobierno de Juanma Moreno --ha destacado el popular-- impulsa la mayor red de apoyo y prevención de la historia en Andalucía, con un compromiso firme con las mujeres que sufren violencia de género, avanzando en una política centrada en la cercanía, el respeto y la protección integral".

Así, ha defendido que "en el presupuesto 2026 contaremos con 53,56 millones de euros para luchar contra la violencia de género --casi un 25% más que en 2028--, se ha reforzado el teléfono 900 y también la atención en el ámbito rural; hoy las víctimas tienen más protección y acompañamiento, se han creado nuevos derechos como la prestación económica para menores huérfanos y ayudas a mujeres; tienen atención psicológica ampliada".

En definitiva, Molina ha declarado que "bajo el liderazgo de Juanma Moreno Andalucía no sólo está respondiendo ante este grave problema social, sino que está liderando con más inversión, más recursos, más protección y más innovación que nunca", a lo que ha agregado que "estas políticas han permitido fortalecer los servicios públicos, mejorar la respuesta en el ámbito rural, incrementar el personal especializado y situar a Andalucía como referente nacional en la lucha contra la violencia digital".

PIDE AL GOBIERNO "SOLUCIONES URGENTES"

Mientras, el presidente ha manifestado que "la seguridad de las mujeres requiere cooperación y eficacia a todos los niveles". Por ello, "desde una posición de responsabilidad y cooperación institucional, exigimos al Gobierno central soluciones urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres", ha expuesto.

En su opinión, "no podemos seguir asistiendo a fallos de las pulseras telemáticas de control de agresores, ni fallos en el sistema Viogen2 que afectan directamente a la seguridad de las mujeres; no podemos tener juzgados de Violencia sobre la Mujer saturados y sin los recursos necesarios, y no podemos seguir sosteniendo un Gobierno central sin una estrategia estatal contra la ciberviolencia".

"Desde Andalucía reclamamos rigor, transparencia y una respuesta inmediata del Gobierno central para corregir estas deficiencias", ha indicado, para reclamar "soluciones, no confrontación; responsabilidad, no excusas, y seguridad real, no herramientas que generan más incertidumbre". "La prioridad es la seguridad real de las víctimas y de sus hijos, en eso vamos a estar siempre", ha asegurado.

Tras la celebración de esa reunión, los miembros del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba han participado en la manifestación contra la violencia de género convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres.