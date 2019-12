El PP de Córdoba pedirá explicaciones en Emproacsa sobre la selección de un jefe de servicio

Publicado 27/12/2019 18:37:20 CET

CÓRDOBA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de Córdoba pedirá "explicaciones sobre el proceso de selección del jefe de servicio de Depuración de Aguas Residuales" de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), tras conocerse "la impugnación por parte de un sindicato del proceso selectivo" para dicha jefatura.

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el diputado provincial del PP y consejero en Emproacsa, Miguel Ángel Torrico, quien ha preferido mantener una actitud de "cautela, hasta conocer las explicaciones del equipo de gobierno provincial al respecto".

En este sentido, ha dicho esperar "que se hayan cumplido con todos los requisitos que exige la legalidad en un proceso de este tipo, y pedimos al equipo de gobierno de PSOE e IU que aclare todo", pues los cordobeses merecen "transparencia y claridad en la gestión pública, y más aún cuando se trata de la selección de puestos de trabajo con cargo a las arcas públicas".

Así, una vez tenga toda la información sobre dicho proceso selectivo, que Torrico pedirá en el próximo consejo de Emproacsa, el PP decidirá si "llevar a cabo o no otras medidas", confiando, no obstante, en "que todo se pueda aclarar" y en que, "sobre todo, no se estén utilizando las instituciones públicas para colocar a personas afines saltándose los procesos selectivos regulados por ley, o lo que es peor, manipulándolos".