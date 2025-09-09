El PP de Córdoba pone en valor la actuación de la Junta de Andalucía ante las emergencias

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria autonómica del PP de Córdoba Beatriz Jurado ha valorado este martes "la capacidad de atender los problemas reales de los ciudadanos que tienen los gobiernos del PP como es el caso del gobierno local de Puente Genil, con el alcalde Sergio Velasco al frente, y el gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno".

"Cuando en estos momentos hay una fuerte crispación política, queremos dejar claro que para nosotros no hay otra prioridad que responder a las necesidades que tienen nuestros vecinos", ha asegurado a los periodistas, para valorar la actuación del Gobierno andaluz ante las emergencias este verano "con incendios que nos han encogido el corazón y donde hemos visto la importancia de actuar desde todos los frentes, desde todas las administraciones para que esto no vuelva a ocurrir".

Según ha expuesto, "Andalucía da prioridad a la prevención y extinción de incendios". "Desde que el PP llegó al Gobierno andaluz en 2019 se ha duplicado la cantidad destinada a la prevención y extinción de incendios, alcanzando el mayor presupuesto de su historia con 257 millones de euros, de los que más de la mitad se dedican a prevenir incendios", ha explicado Jurado.

Asimismo, la parlamentaria ha destacado "el trabajo de la administración andaluza en la creación de una agencia de emergencias en Andalucía, lo que permite una mayor coordinación, donde están implicados muchos más profesionales de emergencias e s incendios en Andalucía, y algo fundamental, permite mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Infoca".

La popular ha recordado que "antes se contrataba en los períodos de alto riesgo, de junio a octubre, y luego se quedaban en la calle". "Ahora hemos mejorado sus condiciones, todos estos trabajadores están integrados dentro de la agencia de emergencias, lo que permite que estén contratados durante todo el año y se han mejorado sus condiciones económicas, y además siguen las negociaciones con sus representantes sindicales para avanzar en sus mejoras laborales", ha afirmado, y también ha agradecido su trabajo y esfuerzo.

Igualmente, Jurado ha mencionado "otros avances en la atención de las emergencias, como son el aumento de la flota y los aviones para extinción de incendios". "Andalucía cuenta con 40 unidades aéreas para la prevención y la extinción de incendios, mientras que para toda España sólo hay 45", ha apostillado, para remarcar que "el compromiso es seguir avanzando en mejorar la dotación económica para crear nuevos dispositivos, contar con más medios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Infoca".

Ha incidido en que "en la extinción y prevención de incendios todas las administraciones cuentan, todos los recursos tienen que ponerse encima de la mesa". "Aquí no caben disputas ideológicas, ni disputas entre administraciones", ha dicho, agregando que "el objetivo tiene que ser claro y los recursos tienen que sumarse".

MEDIDAS MUNICIPALES

Por su parte, Velasco ha recordado algunos conatos de incendios que ha sufrido el municipio de Puente Genil este verano, como el del 4 de julio, y ha valorado "la importante actuación tanto de bomberos en primera instancia como del Infoca, que consiguió contener perfectamente a tiempo el incendio y sin ningún tipo de riesgo para la población".

El regidor ha destacado algunas de las tareas que están llevando a cabo desde el gobierno local para prevenir incendios como es "el desbroce completo en parcelas de titularidad municipal, como en el espacio del vertedero restaurado de La Pitilla y el compromiso de incrementar los equipos de desbroce con personal propio del Ayuntamiento y con apoyo de contratas en momentos puntuales".

Además, ha informado de que "la institución municipal cuenta con una base de datos con casi 300 propietarios de parcelas a los que anualmente se les está notificando la obligación que tienen del mantenimiento y desbroce de parcelas urbanas y que ahora vamos a ampliar a parcelas periurbanas".

"Vamos a intensificar la actuación en el ámbito administrativo y en el ámbito de inspección para que actúen en sus terrenos y de esa manera tengamos la seguridad de cara al año próximo de que bajamos la carga de combustible que pueda haber en las distintas zonas", ha señalado.

También, ha indicado que quieren "establecer un diálogo más fluido con la Confederación Hidrográfica para conseguir el acceso a determinadas zonas del río que por vallados y otras circunstancias son de difícil acceso". "Necesitamos hacer trabajos de mantenimiento forestal, pedir que Confederación Hidrográfica ejecute esos trabajos de mantenimiento forestal en la parte del río que es de su competencia, es decir, en la zona no urbana", ha explicado el alcalde.

Y ha añadido que "en la zona rústica del cauce vamos a pedir a la Confederación que intensifique estas actuaciones y que abra los caminos para que los bomberos y el Infoca puedan acceder a determinadas zonas que son muy difíciles en algunas de las circunstancias".

"Nuestro compromiso es seguir trabajando en materia preventiva para reducir al máximo posible los incendios de nuestro pueblo", ha declarado.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, la parlamentaria cordobesa y vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP de Andalucía ha condenado "rotundamente" un nuevo caso de violencia machista ocurrido en Andalucía.

"Tenemos que trabajar conjuntamente todas las administraciones, de la mano de la sociedad y de los medios de comunicación, para seguir avanzando en esta lucha contra la violencia de género, que es una lucha de todos", ha expresado.

(EP)