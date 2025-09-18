El PP de Córdoba reclama al Gobierno un plan de empleo "urgente" para mayores de 45 años

La diputada nacional del PP por Córdoba y portavoz de Trabajo en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto. - PP

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Córdoba y portavoz de Trabajo en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, ha defendido una proposición no de ley en la comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión de esta cámara, instando al Ejecutivo a impulsar un plan "urgente" para atender el fomento del empleo de trabajadores mayores de 45 años.

En una rueda de prensa, la popular ha defendido este plan de choque para "luchar contra el desempleo en personas mayores de 45 años, los grandes olvidados por el Gobierno en políticas de empleo". La iniciativa ha sido aprobada, a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar.

"Ante un mercado laboral que cambia a un ritmo vertiginoso, los trabajadores mayores de 45 años en muchas ocasiones se ven afectados por esos cambios que abarcan desde las nuevas tecnologías, la competencia y la emergencia de nuevas profesiones", ha advertido.

Según ha expuesto, "cuando hace unos años un trabajador de 45 años se encontraba en la plenitud de su carrera profesional y en un momento óptimo en el mercado laboral, ahora supone una etapa de riesgo ante la pérdida del trabajo o al no encontrar uno nuevo, y puede convertirse en el final de la vida activa de muchos trabajadores a pesar de faltar muchos años para alcanzar la edad de jubilación".

Al respecto, ha hecho mención a los datos del SEPE, que recogen que "a finales de 2024 casi seis de cada diez personas desempleadas en España tenían más de 45 años". "Esto es una realidad que España no se puede permitir, más aún cuando la edad de jubilación ordinaria se incrementa año tras año", ha dicho, para apuntar que "no puede ser que con 45 años una persona potencialmente activa se instale fuera del mercado laboral sin esperanza de retorno".

Así, ha lamentado que "en los siete años de gobierno de Pedro Sánchez este problema se ha cronificado en el mercado laboral y el desempleo senior se ha convertido en un problema social persistente que está golpeando a muchos trabajadores que se enfrentan a enormes barreras para volver al mercado laboral".

Además, Prieto ha señalado que "el Ministerio de Trabajo ha dejado transcurrir tres años desde la aprobación de la Ley de Empleo sin abordar un plan específico para solucionar esta realidad, y el reparto de los fondos de las políticas activas de empleo a este colectivo es insuficiente y llega tarde". "El desempleo senior es el gran olvidado para este Gobierno, y estas personas entran en un círculo vicioso, cuanto más tiempo permanecen en paro, más difícil resulta la reincorporación al mercado laboral", ha avisado.

EL CASO DE LAS MUJERES

"Esta realidad se agrava aún más en el caso de las mujeres", ha remarcado Prieto, quien ha señalado que "el perfil más frecuente del desempleado mayor de 45 años se corresponde con una mujer de más de 59 años, con formación básica (educación primaria o secundaria obligatoria) y en búsqueda de un empleo desde hace más de un año". "La Ley de Empleo impulsada por este Gobierno no ha resuelto una brecha que penaliza especialmente a las mujeres y que las sitúa fuera del mercado laboral", ha comentado la diputada.

La popular también ha lamentado "la existencia del edadismo laboral con prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores veteranos, que cierra la puerta del mundo laboral a los seniors y que supone la pérdida de un gran talento y experiencia para podría repercutir de forma positiva en la productividad de las empresas".

Por todo ello, "desde el PP hemos querido hacer frente a una realidad que castiga a muchas personas, que termina con la vida laboral de muchos españoles sin encontrar amparo por parte del gobierno de Pedro Sánchez", ha expresado, para añadir que "el objetivo de esta proposición es impulsar un plan que ayude al trabajador de más edad en su transición hacia una plena integración en el mercado laboral, y para ello es fundamental adoptar medidas que impulsen la formación digital de estos trabajadores, la cualificación en nuevas aptitudes y competencias, así como en habilidades blandas, además de fomentar la cultura empresarial de valoración y retención del talento senior".

En palabras de la diputada, "es una cuestión de responsabilidad". "Los ciudadanos esperan soluciones ante sus problemas, pero la realidad es que tenemos un Gobierno que prefiere mirar para otro lado, para el lado de las exigencias de sus socios independentistas a cambio de los votos para permanecer en el poder", ha lamentado Prieto, quien ha apostillado que "los españoles no merecen un gobierno que no gobierna, que no gestiona, que no se preocupa de los problemas reales de la gente; un gobierno asediado por los escándalos y que agoniza".

LAS MEDIDAS

La proposición no de ley presentada por el PP recoge hacer efectiva la prohibición de discriminación por razón de edad en el lugar de trabajo, durante todo el ciclo laboral del empleado y en las distintas fases como en la descripción de los puestos de trabajo, en los procesos de selección, en la realización de entrevistas y en la fase final de extinción colectiva o individual de los contratos de trabajo.

Impulsar y poner en valor el hecho de que el talento sénior es un gran activo para la empresa y para la sociedad, mejorar la cultura social y fidelizar el mejor talento en el ámbito laboral, con independencia de la edad. Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre distintas generaciones dentro de la misma empresa, aprovechando los conocimientos y habilidades de cada generación.

Implementar en las empresas políticas de prevención de sesgo de edad y practicar una cultura empresarial inclusiva, con apuesta del "talento sénior" por su aportación en conocimientos y experiencia. Promover la carrera profesional y ascensos en las empresas en base al principio de meritocracia objetiva, evitando cualquier tipo de sesgo de edad.

Fomentar la recualificación profesional de los colectivos mayores de 45 años, así como proporcionarles formación continua para poder reciclar conocimientos y competencias adquiridas en su vida laboral, adaptándolas a las nuevas tecnologías y a los nuevos retos del mercado laboral.

Establecer nuevos incentivos a la contratación de los parados mayores de 45 años, y además, y de manera específica para aquellos que hayan participado en un ERE o despido colectivo, con el objetivo de favorecer su reincorporación al mercado laboral.