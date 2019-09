PP critica al alcalde de Huétor Tájar (Granada) por no construir en "once años" los accesos del nuevo puente de la Junta

Publicado 29/09/2019 14:35:46 CET

GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha señalado al alcalde socialista de Huétor Tájar, Fernando Delgado, como el "único responsable" de que los accesos al nuevo puente del municipio, cuyas obras ya ejecuta la Junta de Andalucía, "no se hayan ejecutado en los once años que el proyecto ha estado dormido en los cajones de la Administración autonómica".

Para los populares hueteños, Delgado ha dado "sobradas muestras" en estos once años de una "desidia e inoperancia absolutas" que ahora "han salido a la luz" cuando la finalización del segundo puente de Huétor Tájar se producirá en breve, pero respecto a los accesos "no se ha movido ni una sola piedra".

Según explica en una nota de prensa el portavoz local del PP de Huétor Tájar, Javier Funes, la obra del segundo puente de la localidad se sufraga por dos administraciones: la Junta de Andalucía, que se hace cargo del coste de la construcción del nuevo puente, y el Ayuntamiento de Huétor Tájar, que "debe asumir la ejecución de los viales que conectan el puente con el casco urbano", así como mejorar y adecuar la conexión del puente con Venta Nueva, para la incorporación hacia Granada y su salida por la Recta de Calardos, que permitirá la incorporación hacia Málaga.

"El puente no se ha terminado en estos once años porque el alcalde no ha sido capaz de terminarlo, como tampoco ha tenido voluntad de gestionar y acometer los accesos durante estos largos once años", recrimina Funes, que por otro lado argumenta que esta "dejadez" confirma que el alcalde Huétor Tájar "tenía claro que un gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía nunca terminaría la construcción del segundo puente.

Para el popular, el Gobierno de Juanma Moreno "ha sacado las vergüenzas" del alcalde socialista de Huétor Tájar, que durante once años "se acomodó" para no reclamar a sus compañeros de partido en la Junta la finalización de una "infraestructura vital" para los vecinos y el municipio, y que "ha sido desbloqueada" por el PP en la Junta, pero "además, ha dejado agonizar la ejecución de los accesos que completarán la puesta en servicio del segundo puente". "Ahora no sabremos cuándo ni cómo se acometerán", añade.

"Vamos a tener un puente terminado que no va a conectar con nada ni va a llevar a ninguna parte", lamentado el portavoz popular, quien ironiza con que "la única utilidad que va a tener, gracias al alcalde de Huétor Tájar, va a ser para pasear en bicicleta o con los niños".

Para la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García, el proyecto del segundo puente de acceso a Huétor Tájar es "el mejor ejemplo de lo que han sido los gobiernos socialistas en la Junta para la comarca del Poniente". "Mentira sobre mentira, incapacidad e inacción", critica.

La diputada autonómica recalca que la importancia de que Huétor Tájar contase con un segundo puente de acceso al municipio desde la A-92 no estriba únicamente en el "alivio" de tráfico pesado que accede al pueblo, sino también en la prevención ante posibles inundaciones que vuelvan a dejar una localidad de más de 10.000 habitantes completamente aislada, "como ya sucedió en el pasado".

Por ello, García lamenta que la "inacción" que con la construcción del puente del PSOE en la Junta de Andalucía ahora la herede el alcalde de Huétor Tájar. "Si durante once años hemos tenido como escultura en Huétor Tájar las pilonas de una obra parada, Fernando Delgado ahora pretende que el puente sea una escultura en la vega y no tenga la utilidad para la que el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta ha hecho un grandísimo esfuerzo, después de haberse encontrado un agujero enorme de deuda en la Consejería de Fomento, a pesar del cual la consejera, Marifrán Carazo (PP), ha sido capaz de sacar adelante el proyecto y llevar a Huétor Tájar el dinero necesario para terminar su puente", concluye.