PP critica que el alcalde de Jaén vuelva a anunciar el proyecto para la reapertura del hotel de la estación de autobuses

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha criticado que el alcalde, Julio Millán, vuelva a anunciar el proyecto para la reapertura del hotel de la estación de autobuses porque "remite a una promesa incumplida".

En este sentido, el portavoz del PP, Agustín González, ha apuntado que en marzo de 2023, en vísperas de las elecciones municipales, el regidor ya anunció un proyecto similar, por lo que ha lamentado que a menos de un año de la celebración de otros comicios el alcalde "persista en engañar a la ciudadanía".

Para el portavoz, el inicio de las obras del hotel "no es tan inminente como quiere hacer creer Millán". Ha añadido que el proyecto del alcalde, al incluir más actuaciones que la del hotel, "es un quiero y no puedo" respecto al centro de ocio proyectado por el PP durante el año que estuvo gobernando en el Ayuntamiento antes de que llegara la moción de censura.

"Sería conveniente que el alcalde hubiera desarrollado nuestro proyecto en lugar de paralizarlo", ha dicho Agustín González, quien ha añadido que la primera fase del centro de ocio sería una realidad de no haber mediado la moción de censura de PSOE y Jaén Merece Más.