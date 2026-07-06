El PP critica "el deterioro" del servicio ferroviario y pide al Gobierno un plan urgente que garantice fiabilidad

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva. - PP

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este lunes "el progresivo deterioro" del servicio ferroviario en la provincia y en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, una situación que, a su juicio, "evidencia la falta de respuestas eficaces del Gobierno socialista ante unos problemas que se repiten semana tras semana", de ahí que haya exigido al Ejecutivo "un plan urgente para garantizar la fiabilidad" del citado corredor.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Casanueva ha asegurado que "las incidencias afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como a los de Media Distancia" y ha lamentado que, "apenas iniciado el verano, los usuarios continúen sufriendo retrasos, averías y cancelaciones que perjudican diariamente a miles de viajeros".

"La situación del servicio ferroviario, especialmente en Córdoba, es una auténtica vergüenza, porque los retrasos y las averías ya forman parte de la rutina y este gobierno ha conseguido que lo excepcional sea que un tren llegue puntual", ha afirmado.

La senadora ha recordado "el grave episodio vivido hace unas semanas en la estación de Córdoba, cuando cientos de pasajeros permanecieron durante horas sin información sobre la continuidad de sus viajes". En ese contexto, ha señalado "las deficiencias de una infraestructura insuficiente para el volumen de viajeros que soporta, con falta de espacio, escasez de asientos, climatización inadecuada para las altas temperaturas de la ciudad y una información tardía e insuficiente a los usuarios".

Asimismo, Casanueva ha subrayado que "estos problemas no constituyen hechos aislados, sino la consecuencia de una situación estructural que continúa sin resolverse". En este sentido, ha indicado que, tras el accidente registrado en Adamuz, "se siguen sin ver cambios reales en el sistema ferroviario", al tiempo que ha criticado que "persistan las limitaciones de velocidad, aumenten las incidencias y no se hayan asumido responsabilidades políticas".

La popular ha cuestionado también "el balance inversor del Gobierno en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla". "Pueden repetir que han invertido más de 500 millones de euros, pero la realidad es que los tiempos de viaje no han mejorado, sino que han empeorado, y las incidencias son cada vez más frecuentes", ha manifestado.

EL GASTO EN TRANSPORTE ALTERNATIVO

Durante su intervención, Casanueva ha dado a conocer los datos obtenidos por el Grupo Popular en respuestas parlamentarias del Senado sobre el coste de los Planes Alternativos de Transporte activados por Renfe cuando el servicio ferroviario queda interrumpido.

Según ha explicado, "durante 2025 Renfe destinó 9.277.815,86 euros en toda España a autobuses y taxis para sustituir al tren durante incidencias ferroviarias, de los que casi tres millones de euros correspondieron a Andalucía, lo que representa cerca del 30% del total nacional".

En el caso de la provincia, la senadora ha señalado que "durante 2024 y 2025 el gasto en transporte alternativo superó el medio millón de euros". Además, ha destacado que "sólo durante la interrupción del tramo ferroviario de Adamuz en 2026 Renfe tuvo que destinar otros 645.360 euros a estos servicios, una cifra a la que habrá que sumar el coste del transporte por carretera que continúa prestándose para cubrir la conexión con Jaén".

Asimismo, ha mencionado que "la incidencia registrada entre Antequera y Málaga obligó a destinar otros 2.576.272,01 euros en autobuses y taxis", por lo que, según ha apuntado, "los gastos en transporte alternativo en Andalucía ya superan los registrados durante todo 2025 cuando apenas va la mitad de año".

"Cuando Renfe tiene que gastar casi diez millones de euros en un año para sustituir al tren por autobuses y taxis, el problema ya no son las incidencias; el problema está en la gestión del propio servicio ferroviario", ha afirmado.

A juicio de Casanueva, "esos recursos económicos deberían destinarse a reforzar el mantenimiento preventivo, modernizar las infraestructuras, mejorar los sistemas eléctricos, renovar equipos y garantizar la fiabilidad del servicio". "El mejor Plan Alternativo de Transporte es que el tren llegue puntual", ha subrayado.

"PÉRDIDA DE CONFIANZA Y VIAJEROS"

La senadora ha advertido además de que "el deterioro del servicio está provocando una pérdida de confianza entre los usuarios y una disminución del número de viajeros". "No se puede normalizar que quien compra un billete no sepa si llegará a tiempo a su destino, ni que miles de trabajadores tengan que salir de casa con una o dos horas de margen por miedo a los retrasos", ha remarcado.

Por todo ello, Casanueva ha exigido al Gobierno "la puesta en marcha de un plan específico para mejorar la fiabilidad del corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, mayor transparencia sobre las causas de las incidencias, inversiones suficientes en mantenimiento, infraestructuras y recursos humanos, así como la ampliación y modernización de la estación ferroviaria de Córdoba, que considera insuficiente para atender el volumen actual de pasajeros".

"El ferrocarril es un servicio público esencial para la movilidad, la cohesión territorial y la competitividad económica", ha defendido, para declarar que desde el PP seguirán "defendiendo los derechos de los miles de ciudadanos que pagan su billete y merecen un servicio fiable, puntual y de calidad, porque detrás de cada incidencia hay personas que sufren las consecuencias".