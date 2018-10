El PP critica que directivos de la Faffe gastaron casi 1.400 euros en un club de alterne cordobés

Publicado 16/10/2018 17:10:43 CET

CÓRDOBA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador adjunto de la campaña electoral del PP de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el vicesecretario de Acción Municipal y Distritos del PP de Córdoba, José María Bellido, han criticado este martes que directivos de la Fundación Andaluza para Fondos de Formación al Empleo (Faffe) usaran tarjetas de la misma para gastar casi 1.400 euros en un club de alterne en Córdoba.

En rueda de prensa, Torrico ha recordado que, de forma general, los directivos de dicha fundación, dependiente de la Junta de Andalucía, gastaron "más de 80.000 euros en puticlubs, en restaurantes, en peajes y en hoteles", resultando que "la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado pagos por casi 32.000 euros en cinco clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba", de los que "un total de 1.390 euros, en dos pagos", corresponden a gastos en un club de alterne ubicado en un polígono industrial de la capital cordobesa.

En concreto, según ha relatado el también parlamentario andaluz del PP por Córdoba, el atestado de la Guardia Civil indica que los directivos de la Faffe emplearon tarjetas de la misma para abonar 1.120 euros el 7 de abril de 2006 y otros 270 euros dos días después en el mismo establecimiento, ubicado en la calle Azabache del Polígono Industrial de El Granadal.

A ello se suma, según ha indicado Torrico, que la UCO "apunta la posible maquillaje o falseamiento de la contabilidad de la Faffe, para que nunca se descubrieran estos gastos", hasta el punto de que tales pagos con tarjeta no aparecen "en ningún apunte contable" de la fundación.

Junto a ello, Torrico ha lamentado que "la Guardia Civil no ha podido llegar más allá" en su investigación porque "la Junta de Andalucía lleva más de dos años sin aportar los libros de entrada y salida de fondos de las cajas fuertes de la Faffe", y la presidenta andaluza, "Susana Díaz, no puede decir que son hechos de 2006, porque el no facilitar la información para esclarecer esos hechos se está dando bajo su mandato".

Por su parte, José María Bellido también ha criticado que se desviaran para "juergas" fondos públicos que estaban destinados a formación para el empleo y ello mientras "subía el paro" y no se apostaba por la Formación Profesional (FP) Dual, hasta el punto de que "en los últimos cinco años se quedaron sin poder cursar la FP Dual en la provincia de Córdoba un total de 12.896 jóvenes".

Por eso, según ha subrayado el también candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, "a los cordobeses y los andaluces nos tocará elegir", de aquí al 2 de diciembre, cuando se celebrarán los comicios autonómicos, "si queremos seguir por este camino", que mantiene a Córdoba como "capital del paro" y que hace que "no tengamos formación para nuestros jóvenes", o bien "elegir un gobierno con garantía de cambio".