PP-A critica la falta de "autocrítica" en el Congreso del PSOE-A: "Sólo ha servido para que lo teledirija Pedro Sánchez"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha calificado este lunes como "decepcionante" la "falta de autocrítica" del Congreso Regional del PSOE-A celebrado este fin de semana en Torremolinos (Málaga) que, a su

juicio, "sólo ha servido para que Pedro Sánchez venga a Andalucía a coger definitivamente los mandos" del PSOE-A.

En rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, Martín ha lamentado que tras el cónclave "Andalucía haya perdido definitivamente la voz del socialismo porque el PSOE-A ha escogido la voz del sanchismo" y ha ironizado con que el lema del Congreso del PSOE-A "debería haber sido 'Somos socialistas. Somos sanchistas'", informa el PP-A en un comunicado.

Tras expresar su sorpresa por la "falta de autocrítica" de las intervenciones en el primer congreso que el PSOE-A celebra como partido de la oposición en Andalucía, el dirigente 'popular' ha señalado que "podría haber sido un congreso de borrón y cuenta nueva para empezar a construir un nuevo socialismo, si es que algún día pretenden convertirse en alternativa al gobierno de Juanma Moreno".

En su lugar, ha subrayado, "ha sido un congreso de huida hacia adelante en el que han perdido la oportunidad de pedir perdón a los andaluces y asumir sus errores, en vez de hacer la estrategia del avestruz". "Aunque han cambiado las caras, al final son los mismos de siempre y Espadas tiene la misma soberbia que siempre ha

caracterizado al socialismo andaluz", ha defendido Martín, que ha recalcado que "es el mismo PSOE de siempre".

Junto a ello, el vicesecretario general del PP-A ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viniese al Congreso Regional socialista "no a corregir la lista de agravios" con Andalucía, sino a "marcarle a Espadas unas líneas rojas para que no llegue a ningún acuerdo con el Gobierno andaluz y no apruebe los presupuestos andaluces, que son los mejores de la historia de la comunidad".

"Si Sánchez dice que no se aprueban los presupuestos desde Madrid, Espadas dice 'sí, bwana' y nos los apoya. Ya no hay autonomía en el PSOE-A para levantar la voz, y su voto será el que determine un señor desde Madrid que está teledirigiendo el partido", ha agregado Martín, que ha considerado que Espadas "se ha convertido así en la

herramienta de Sánchez para dañar la recuperación económica de Andalucía" frente al modelo de gobierno de Juanma Moreno, "que toma sus decisiones desde Andalucía pensando en el interés de todos los andaluces".

En su opinión, es preocupante que en Andalucía "en un momento de reconstrucción no se cuente con una oposición constructiva", pero ha garantizado que que en todo caso la apuesta del PP-A y de Juanma Moreno es "agotar la legislatura" y "seguir tendiendo la mano" para aprobar los presupuestos porque "aún

estamos en plazo".