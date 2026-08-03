El PP critica que "el Gobierno lleva tres años engañando a los vecinos del Río Zagrilla en Priego de Córdoba"

Archivo - La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva visita la zona del río Zagrilla en la localidad de Priego de Córdoba, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha criticado este lunes "la secuencia interminable de incumplimientos, contradicciones y silencios del gobierno de Sánchez respecto al Proyecto de Restauración Hidráulica y Ecológica del Río Zagrilla, cuyo trazado discurre por el término municipal de Priego de Córdoba", de modo que "su ejecución estaba prevista para 2022-2023 dentro del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI)", por lo que ha reprochado que "el Gobierno lleva tres años engañando a los vecinos".

Según ha expuesto la popular en una nota, "a día de hoy, agosto de 2026, las obras no han comenzado, el proyecto sigue 'en tramitación', el importe final no se ha determinado y el encargo a Tragsa no se ha formalizado", al tiempo que ha advertido de que "mientras tanto, los vecinos de Priego de Córdoba siguen viendo cómo sus casas se inundan año tras año cuando llega la época de lluvias".

La senadora ha recordado que "el proyecto fue anunciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en enero de 2023 con una inversión de 2,9 millones de euros", a la vez que "en octubre de 2023, el Miteco aprobó el Informe de Viabilidad con un presupuesto total de 3.175.720,59 euros".

"Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025, el Gobierno respondió reiteradamente a las preguntas parlamentarias que el proyecto estaba redactado y en tramitación", ha dicho la popular, para añadir que "en febrero y mayo de 2025, el Gobierno prometió por escrito que la licitación se produciría a lo largo del año 2025". "Esa promesa se ha incumplido", ha censurado, remarcando que "no sólo no se ha licitado, sino que en septiembre de 2025 el Gobierno cambió silenciosamente la vía de ejecución a un encargo a Tragsa sin licitación, con un sobre coste que aún se desconoce".

Igualmente, Casanueva ha avisado de que "el incumplimiento reiterado ha llevado al Gobierno a tener que cambiar la fuente de financiación, de los Fondos de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) a Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, quedando menos de un año para su finalización".

"El Gobierno cambió la financiación de un fondo a otro sin explicaciones y sin dar la cara", ha manifestado, agregando que "la realidad es que el plazo de los fondos PRTR exigía que las obras terminaran antes del 1 de junio de 2026 y el proyecto ni siquiera se había licitado". "El Gobierno debe dar explicaciones a los prieguenses", ha exigido la senadora.

Casanueva ha señalado que "se sabe que el proyecto se actualizó en febrero a las tarifas de 2025 de la empresa pública, la lentitud del Gobierno con el proyecto ha llevado a que en abril se publicaran las nuevas tarifas de Tragsa de 2026, con un incremento 1,76%". "Las últimas respuestas del Gobierno indican que el proyecto sigue en tramitación, sin poder conocerse el importe final, ni cuándo se llevará a cabo", ha apostillado.

"RESPUESTAS EVASIVAS"

En palabras de la popular, "el Gobierno ha faltado una vez más a su compromiso, ya que en respuesta parlamentaria a los senadores del PP de Córdoba indicó que en el primer semestre de 2026 esperaban llevar a cabo la encomienda de gestión de las obras a Tragsa, plazos que de nuevo ha incumplido el Ejecutivo, siendo los vecinos de Priego de Córdoba los grandes perjudicados una vez más".

"El Gobierno debe dejar de esconderse detrás de respuestas evasivas", ha mantenido, para subrayar que "los vecinos de Priego de Córdoba merecen respuestas claras, no excusas infinitas". "Mientras el Gobierno lleva tres años dilatando los plazos del proyecto del río Zagrilla, los vecinos sufren las consecuencias", ha declarado Casanueva.

La senadora del PP ha anunciado que presentará un nuevo bloque de preguntas escritas y una moción en el Senado para "exigir transparencia y la ejecución de un proyecto fundamental para evitar las inundaciones y daños a los vecinos del río Zagrilla".