PP-A critica que el Gobierno siga "ignorando" las demandas de médicos y quiera achacar "responsabilidad" a las ccaa

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado (Fotografía de Archivo) - PP ANDALUZ

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este lunes que el Gobierno central siga "ignorando" las demandas de los médicos y que quiera achacar "responsabilidad" a las comunidades autónomas.

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, se ha referido al hecho de que este lunes, los más de 30.000 técnicos medios y superiores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, estén convocados a una nueva jornada de protesta en las ocho provincias andaluzas para reclamar un estatuto marco propio al Ministerio de Sanidad que recoja sus reivindicaciones y peculiaridades.

Se trata de una huelga, según ha indicado, contra el Gobierno central y una ministra de Sanidad, Mónica García, que "ha ignorado la realidad de las reivindicaciones que tienen los profesionales médicos y facultativos".

"No entendemos cómo es posible que el Gobierno de España no dé respuesta, no dialogue y no esté de la mano de quien quiere seguir avanzando en algo tan importante como es la defensa del sistema público sanitario en nuestro país", ha señalado Jurado, quien ha denunciado el "engaño" del Ejecutivo nacional cuando dice que hay "responsabilidad por parte de las comunidades autónomas".

"Esa es la mala política que hace el Gobierno de (Pedro) Sánchez, que no gestiona y culpa a los demás", ha apuntado la dirigente popular, quien ha alertado del "impacto" que las huelgas continuadas de los médicos está teniendo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en la calidad asistencial a los andaluces, como "un gasto de más de 173 millones de euros y más de 1.300.000 actos sanitarios suspendidos".

Jurado ha señalado que más de 1.300.000 andaluces no han "podido ser atendidos porque los profesionales médicos y facultativos en España están de huelga porque la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno los ignoran".

"Un gobierno que no escucha, que impone su criterio y que mantiene en huelga a los médicos durante todos estos meses con el impacto que está teniendo", ha alertado.