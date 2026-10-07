PP critica el incremento de facturas abonadas sin el visto bueno de la Intervención del Ayuntamiento de Jaén

El concejal popular José María Álvarez - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado el aumento en 2025 de facturas que han sido abonadas sin contar con el visto bueno de la Intervención municipal.

Por ello, han acusado al alcalde, Julio Millán, de "abusar" de esta práctica, que según los populares, ha provocado que en el año 2025 la cuantía de dinero pagado al margen del procedimiento ordinario se incrementara en 7,2 millones de euros respecto al ejercicio anterior, alcanzando un total de 17,7 millones de euros.

A través de un comunicado, el concejal del PP José María Álvarez ha calificado de "sospechoso" este incremento de facturas que "sortean la aprobación preceptiva de la interventora del Ayuntamiento".

El edil ha precisado que, en la actualidad, una "ingente cantidad" de estas obligaciones de pago se han abonado porque el regidor "ha levantado el reparo", actuando de este modo "al margen del servicio que vela por la pulcritud de las cuentas públicas".

Ante esta situación, Álvarez se ha preguntado por qué el alcalde "se salta los mecanismos de control", "convierte en hábito lo que es excepción" y "quién se beneficia de esta práctica". A juicio del concejal popular, detrás de eludir "por sistema" la fiscalización subyacen "intereses ocultos".

El representante del PP ha alertado de que esta "anomalía contable" agrava la ya delicada situación económica de las arcas municipales. En este sentido, ha expuesto que, si se suman los gastos sometidos a control con aquellos correspondientes a las facturas que eluden el procedimiento ordinario, la deuda del Ayuntamiento de Jaén se sitúa en cerca de 670 millones de euros.

Para el Grupo Popular, esta cifra evidencia una "pésima" gestión económica. Álvarez ha argumentado que durante la etapa del regidor socialista la deuda municipal se ha elevado en casi 140 millones de euros, una cantidad en la que se incluyen los fondos gastados al margen del procedimiento de fiscalización y fuera del presupuesto.