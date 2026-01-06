El PP critica el nombramiento de funcionarios de carrera a "personas con vinculación directa al PSOE" en Jaén

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, ha criticado al Gobierno socialista señalando que "desde que Julio Millán volvió a la Alcaldía tras la moción de censura" los servicios públicos "han quedado relegados a un segundo plano" ya que "los Reyes Magos parecen haber pasado antes por el Consistorio, dejando como regalo plazas de funcionarios en el entorno socialista". De esta manera, ha criticado el nombramiento de funcionarios de carrera a "personas con vinculación directa al PSOE".

La concejal del Grupo Popular Mónica Moreno ha cuestionado cuáles han sido las verdaderas prioridades del alcalde en este primer año de mandato, enmarcando que esta forma de gobernar "no es nueva", ya que "ya la practicó en su anterior etapa" al frente del Ayuntamiento, pero ahora "se ha ratificado con hechos", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

De esta manera, Moreno ha puesto el foco en el nuevo presupuesto municipal que el PSOE pretende aprobar en los próximos días, en el que se destina más de un millón y medio de euros a propaganda y actos institucionales, una cifra que, a su juicio, "responde más a una estrategia de autopromoción y precampaña electoral que a una gestión responsable del dinero público".

No obstante, la edil popular ha señalado que "lo más llamativo se está produciendo en los últimos meses con distintos procesos selectivos del Ayuntamiento".

En este sentido, Moreno ha subrayado que "resulta cuanto menos curioso que, de los nombramientos de funcionarios de carrera realizados desde la llegada de Julio Millán, una parte muy significativa haya recaído en personas con una vinculación directa con el Partido Socialista", ya sea por haber formado parte de las candidaturas municipales de 2019 y 2023 lideradas por Millán, por haber ostentado cargos públicos socialistas en otros municipios, o por su relación afectiva con dirigentes del PSOE como Víctor Torres, parlamentario socialista y mano derecha del secretario provincial, Juan Latorre.

En este punto, la concejal ha insistido en que "no se trata de acusar, sino de preguntar", pero ha añadido que cuando las coincidencias se repiten "es legítimo que la ciudadanía se haga preguntas".

"Parece que el único requisito para recibir estos regalos de Reyes es tener el carné socialista", ha señalado de forma irónica. Desde el Grupo Popular han señalado de que este modo de proceder "recuerda al modelo ya establecido en Madrid por Pedro Sánchez, o aún más cercano, en la Diputación de Jaén por Paco Reyes".

Además, el partido ha añadido que, trasladado ahora al Ayuntamiento de Jaén, durante años ha generado la percepción de que "hay procesos selectivos que parecen tener nombre y apellidos antes incluso de convocarse". Un modelo que, según Moreno, "desanima a muchos jiennenses, especialmente jóvenes, que ni siquiera se plantean preparar unas oposiciones al entender que no parten en igualdad de condiciones". Por último, Mónica Moreno ha afirmado que esta estrategia responde al "miedo del PSOE a perder las elecciones en 2027", combinando un "uso intensivo de recursos públicos para propaganda institucional con una política de colocación de personas afines".