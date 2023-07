PP critica "la politización" de la salud por el PSOE de Jaén y defiende "la gran gestión" del Gobierno andaluz

JAÉN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha criticado "la politización" de la salud por parte del PSOE y ha defendido "la gran gestión" que está llevando a cabo el Gobierno andaluz pese a que "haya falta de profesionales sanitarios".

Para la diputada autonómica, Lola Martín, "es muy poco ético que los socialistas sabiendo de la falta de médicos que existe a consecuencia de su mala planificación a largo plazo" y de que el Gobierno de España "no ha hecho nada en estos años para remediarlo".

Martín ha incidido en que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, lleva meses denunciado uno de los mayores problemas de salud pública en Andalucía es la "falta de profesionales y especialistas del Servicio Andaluz de Salud, entre ellos psiquiatras, neurólogos, pediatras o anestesistas", pero ha tachado de "bochornoso" que el PSOE "quiera que siga existiendo esa falta de médicos para tratar de dificultar la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía.

Ha añadido en un comunicado que el año pasado se convocaron 8.000 plazas MIR y asistieron 12.000 profesionales por lo que 4.000 fueron los que se quedaron fuera. Por eso, ha dicho que "si el PSOE de Jaén quisiera que la sanidad fuese bien simplemente pedirían más plazas MIR, no hay más".

Ha señalado que "era el PSOE el que dejaba bajo mínimos los consultorios y centros de salud de la provincia no solo en verano, si no todo el año; y era el PSOE el que sí escondía las listas de espera en los cajones; y era el PSOE el que no hizo una previsión real de las plazas MIR".

Frente a ello, Martín ha afirmado que "pese al problema heredado de la gestión del PSOE y no poder cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios, se han reorganizado los equipos y los ciudadanos pueden estar seguros de que tienen su asistencia sanitaria garantizada por mucho que los socialistas quieran crear una alarma social".

Otra solución adoptada, según la parlamentaria del PP, ha sido el recurso de la enfermera pediátrica que está en todos los centros y consultorios locales y que realizan labores de asistencia, "reforzando la atención en pediatría mediante una atención especializada" ya que "la falta de médicos conlleva la falta de pediatras".

Por ello, desde las distintas áreas sanitarias se reorganiza la asistencia para garantizar la atención sanitaria contando con los médicos de familia que "están capacitados para llevar cualquier abordaje relacionados con la pediatría".

"No entendemos por qué el PSOE se empeña en devaluar las capacidades de un médico de familia, pero afortunadamente y pese a lo que digan los socialistas, tenemos grandísimos profesionales que cuidan de todos los jiennenses", ha concluido Martín.