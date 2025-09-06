El PP critica la "renuncia" del Ayuntamiento de Jaén a solicitar subvenciones de la Junta para el comercio tradicional

Reunión del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, con la delegada de Empleo de la Junta en Jaén, Ana Belén Mata. - PP DE JAÉN

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha criticado este sábado la "falta de apoyo" del alcalde, Julio Millán (PSOE), al "comercio tradicional" de la capital ante la "renuncia" del Consistorio a solicitar subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a "beneficiar a los comerciantes".

Así lo ha señalado el también exalcalde 'popular' de Jaén en una nota en la que ha añadido que la "actitud pasiva" del regidor socialista contrasta "con la diligencia y eficacia del sector, al que sí ha concedido las ayudas solicitadas la Consejería de Empleo", con cuya delegada territorial, Ana Belén Mata, han mantenido una reunión el portavoz y la viceportavoz del Grupo Popular, Mónica Moreno.

"Mientras el Gobierno de Juanma Moreno cumple con el comercio tradicional, el Ayuntamiento de Julio Millán bloquea su crecimiento", ha criticado Agustín González, quien ha lamentado que el alcalde, "en vez de respaldar a un sector fundamental para la economía de la capital, deje pasar la oportunidad de financiar su mejora con dinero aportado por la Junta".

En concreto, "no ha presentado la solicitud para obtener ayudas que propicien la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía", ha explicado el representante del PP, quien ha contrapuesto el "manifiesto desinterés" del alcalde con la "actitud activa" del sector.

En este sentido, Agustín González ha resaltado que las dos asociaciones que han pedido subvenciones a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía recibirán las cantidades solicitadas en el marco de la línea de ayudas establecidas por el Gobierno autonómico, y con las que "promocionarán y dinamizarán el pequeño comercio urbano".

El portavoz del PP ha valorado que las asociaciones de comerciantes beneficiarias de las ayudas de la Junta de Andalucía "han recibido ya gran parte del importe aprobado", lo que, según ha defendido, demuestra que la Administración autonómica "actúa de una manera eficaz en beneficio del sector".

El equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más, sin embargo, al no pedir la subvención, "demuestra que su gestión es nula y que no le importan los autónomos de la capital", ha sostenido el representante del PP, quien ha denunciado que "la parálisis política municipal derivada de la ineficacia del PSOE y de su socio de gobierno perjudica al comercio tradicional, al que, a pesar de su importancia como generador de riqueza y empleo de la capital, desprecian los dos partidos".

Según ha añadido Agustín González, si no fuera así, desde el gobierno local "habrían solicitado una subvención de hasta 60.000 euros que habría permitido, por ejemplo, acometer la señalización y el embellecimiento de calles comerciales de Jaén".

Para el portavoz 'popular', "la desgana con la que sendos partidos rigen la ciudad desde la moción de censura perjudica su crecimiento en todos los ámbitos", de ahí que inste al PSOE y a Jaén Merece Más a "trabajar por la sociedad jiennense".

Esto es "tanto más necesario cuanto que Millán y su socio de gobierno siguen en modo vacaciones", según ha abundado Agustín González, quien ha remarcado que "para conquistar el futuro es preciso contar con ideas y desarrollarlas con el esfuerzo", pero "el problema es que ni las tienen ni quieren trabajar" en el gobierno local, según ha lamentado.