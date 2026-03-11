Andalucía aprueba la implantación de un sistema de guardias localizadas para centros de Prevención de Riesgos Laborales

Archivo - Dos obreros colocan una pieza metálica del cajón de obra durante las obras de ampliación del metrocentro de San Bernardo a Santa Justa en el barrio de Nervión, a 29 de julio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que se regula el sistema de guardias localizadas a desarrollar por el personal de los centros de Prevención de Riesgos Laborales para la intervención inmediata en la investigación de accidentes de trabajo en Andalucía.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la implantación de este sistema de guardias localizadas en los centros de PRL, dependientes de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, "permitirá efectuar una investigación inmediata de todos los accidentes laborales que así lo requieran, independientemente de cuándo se produzcan".

En concreto, ha señalado que las investigaciones se dirigirán a los accidentes de trabajo mortales o considerados especialmente relevantes, atendiendo a factores como su repercusión social, el número de personas trabajadoras afectadas o la tipología del accidente, y se desarrollará de manera coordinada con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Este tipo de intervención permitirá aumentar la eficacia de los procesos de investigación, que, a su juicio, "podrán ser más rápidos y rigurosos", y ofrece una mejor respuesta a los compromisos recientemente adquiridos con la Fiscalía especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo tras la firma en octubre de 2025 de un convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo y el Ministerio Fiscal para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolos de actuación.

Con este tipo de intervención, que queda asegurada en cualquier horario y durante cualquier día de la semana, el personal técnico de los centros de PRL podrá recopilar urgentemente los elementos de prueba relacionados con las causas del accidente, contribuyendo a una eventual determinación de responsabilidades por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según ha explicado el Gobierno andaluz, los centros de PRL son los órganos técnicos especializados de la administración laboral y tienen como misión el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de las empresas en Andalucía, al objeto de procurar su mejora mediante la promoción de la prevención y el asesoramiento técnico, colaborando también en la vigilancia y el control del cumplimiento normativo.

Los procesos rigurosos de investigación de accidentes son "indispensables" para determinar posibles incumplimientos, que incluso pueden tener trascendencia penal, pero además "son fundamentales" para identificar errores en la forma en que una empresa gestiona sus riesgos, ha indicado.

Asimismo, la Junta ha afirmado que las conclusiones obtenidas son importantes para corregir deficiencias y evitar que pueden repetirse en el futuro otros accidentes con una causa similar, y también deben aprovecharse a la hora de mejorar el sistema adoptado para evitar accidentes de trabajo, integrando la prevención de riesgos en todos los procesos de la empresa.

Durante 2025, los centros de PRL investigaron un total de 573 accidentes de trabajo, de los cuales 46 fueron mortales y 325 graves. Con la nueva norma que entra en vigor se asegura que la dinámica de la investigación comience de forma inmediata en los casos que cuentan con una mayor repercusión o consecuencias, ya que existirá personal de guardia en todas las provincias.

Además, se extremará la coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se cumplirán con mayor eficacia los requerimientos del Ministerio Fiscal, otorgando a este tipo de actuaciones un carácter prioritario.