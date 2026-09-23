El PP-A critica "la utilización del dolor" por parte de la oposición con la comisión de investigación de los cribados

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha criticado la petición de la oposición, por segunda vez, de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama.

"Creo que a estas alturas no hay un andaluz que no sepa que detrás de esto solo hay utilización política del dolor por parte del PSOE y de sus satélites de la extrema izquierda", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Martín ha calificado la iniciativa de "una cortina de humo" por parte de los socialistas para "distraer sobre lo que está sucediendo en Ceuta". Asimismo, ha recordado que la creación de una comisión de investigación al respecto "ya se debatió y se rechazó en Pleno".

"Me encantaría saber en qué momento han considerado una buena idea retomar ese tema tan solo dos meses después de las elecciones y otra vez centrarlo todo en este asunto", ha señalado a la par que ha recordado "el mínimo histórico" de los resultados electorales autonómicos del PSOE-A.

"La crítica hay en haber utilizado, manoseado, a mujeres con cáncer de mama, a una asociación a la que le han hecho muchísimo daño desde el PSOE y desde los partidos de izquierda utilizándola, instrumentalizándola y manoseándola de esta manera", ha aseverado.