La Junta convoca más de 9,5 millones en ayudas para apoyar al sector pesquero y acuícola andaluz

1119541.1.260.149.20260923130539 Archivo - Llegada de un barco pesquero de la lonja de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural publica este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tres convocatorias de ayudas para 2026 dirigidas al sector pesquero y acuícola andaluz que cuentan con una dotación conjunta de más de 9,5 millones de euros, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado en una nota que "son ayudas que responden a necesidades reales del sector y que demuestran que la Junta está al lado de nuestros pescadores, armadores, tripulantes y empresas acuícolas". La mayor parte de los fondos corresponde a las ayudas destinadas a compensar las paradas temporales de la actividad pesquera, que suman más de 8,5 millones de euros y se dirigen tanto a armadores como a tripulantes.

Estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competitiva. En concreto, la convocatoria contempla 3,2 millones de euros para la flota de arrastre del Mediterráneo, de los que 1,7 millones corresponden a armadores y 1,5 millones a tripulantes. A ellos se añaden 1,5 millones para la flota de cerco del Golfo de Cádiz y 1,6 millones para la de arrastre de este mismo caladero.

Asimismo, se destinan más de 1,3 millones de euros a las paradas de la flota marisquera de artes menores que utiliza artes de trampa para la captura de pulpo en el litoral mediterráneo andaluz, y otros 950.000 euros a la flota de artes menores que emplea artes específicos para la captura de pulpo en el Golfo de Cádiz. Fernández-Pacheco ha subrayado que "cuando nuestros pescadores tienen que amarrar sus barcos por una parada obligatoria, desde la Administración tenemos que estar ahí para acompañarlos".

"Detrás de cada barco hay armadores, tripulantes y familias que viven de esta actividad y nuestro objetivo es que la protección de nuestros recursos pesqueros sea compatible con el futuro económico y social del sector", ha añadido. La segunda convocatoria publicada cuenta con 755.000 euros para inversiones en equipos y actuaciones a bordo de buques pesqueros con puerto base en Andalucía.

Su objetivo es reducir el impacto de la actividad pesquera sobre el medio marino, favorecer la eliminación gradual de los descartes y facilitar la transición hacia una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, siempre que las actuaciones no supongan un incremento del arqueo bruto del buque.

La financiación se distribuye en 155.000 euros correspondientes a 2026 y 600.000 euros a 2027. En este sentido, el consejero ha señalado que "queremos ayudar a nuestra flota a seguir modernizándose y avanzando hacia una pesca cada vez más sostenible, pero siempre teniendo claro que la sostenibilidad ambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad económica y social de nuestros pescadores".

Por último, la Junta convoca 225.000 euros para intervenciones que contribuyan a la prestación de servicios medioambientales por parte de la acuicultura. Estas ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, compensan el lucro cesante derivado del uso de métodos de cultivo compatibles con necesidades medioambientales específicas, especialmente en explotaciones acuícolas situadas en espacios de la Red Natura 2000 y en humedales que contribuyen a conservar la biodiversidad de la avifauna acuática. La intensidad máxima de esta línea puede alcanzar el 100% del lucro cesante