PP-A y Cs pedirán que el Parlamento andaluz defienda la Constitución y rechace el "recorte de libertades" del Gobierno

SEVILLA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Popular y de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz han elaborado una proposición no de ley (PNL) conjunta con la que, entre otras cuestiones, quieren que la Cámara autonómica reivindique la Constitución de 1978, de cuya aprobación en referéndum se cumplen este domingo 42 años, así como rechace el "recorte de libertades impuesto por el Gobierno de la Nación" conformado por PSOE y Unidas Podemos.

En concreto, con esta PNL, consultada por Europa Press, PP-A y Cs quieren que el Parlamento andaluz reitere su "compromiso en la defensa de la Constitución española, del Estado de derecho, de los valores y principios constitucionales y nuestro sistema de libertades, reafirmando la convicción de pertenencia al proyecto común de la España constitucional".

También, que el Parlamento reivindique la Constitución de 1978 "fruto de la Transición española como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años".

Con esta iniciativa, PP-A y Cs quieren igualmente que el Parlamento andaluz muestre su "enérgico rechazo al recorte de libertades impuesto por el Gobierno de la Nación, así como a la intromisión y conculcación de competencias y funciones en otras administraciones, instituciones y organismos por el único fin de la concentración de poder incompatible en un Estado de derecho".

El cuarto punto de la PNL propone asimismo que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al Ejecutivo central a "salvaguardar y poner en valor a la Constitución española, la unidad nacional, la monarquía parlamentaria y el modelo de convivencia, concordia y cohesión de todos los españoles", así como a "defender la unidad de nuestra Nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles".

También, que la Junta inste al Gobierno de España a "proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna"; a "respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de derecho"; a "desistir de cualquier negociación política con quienes pretenden romper el orden constitucional y los consensos que se lograron durante la Transición", y, por último, a "respetar el marco competencial actual, en especial de las administraciones autonómicas y locales, sin perjuicio de la necesaria colaboración y lealtad institucionales y siempre desde el diálogo y no desde la imposición".

UNA CONSTITUCIÓN "DE TODOS Y PARA TODOS"

En su exposición de motivos, PP-A y Cs defienden el valor de la Constitución de 1978 como la "de todos y para todos porque se hizo desde la libertad y desde la aspiración de la voluntad mayoritaria de los españoles", y argumentan que "fue el punto de partida de un camino de progreso y desarrollo".

"Se hizo una Constitución a la altura de los tiempos y gracias a ella hemos consolidado una democracia a la altura de las mejores", sostienen PP-A y Cs, que, en esa línea, defienden que "debemos reivindicar" dicha carta magna "como lo hacen las democracias consolidadas del mundo", y "ponerla en valor con orgullo y convicción, porque así estaremos reivindicando el esfuerzo conjunto por salvaguardar nuestra democracia, por fortalecer nuestras instituciones y la gran Nación que somos".

La iniciativa, además, acusa al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez de "aprovechar" la situación generada por la pandemia de la Covid-19 para "construir una nación a la medida de sus propios intereses" sirviéndose de "recorte de libertades, debilitamiento de las instituciones, propaganda partidista, ocupación de los órganos reguladores y el poder judicial, ataque a la libertad de expresión, a la libertad educativa, al español, a la propiedad privada, a la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho, cuestiones todas ellas que atacan frontalmente a la Constitución española".

PP-A y Cs dedican un especial interés en su iniciativa a lo relativo a la Corona y a la unidad nacional, y al respecto subrayan que "no son admisibles los ataques por parte de miembros del Gobierno de España hacia la Corona, del mismo modo que no lo es la tibia defensa a la misma, cuando no el mirar para otro lado".

Los grupos impulsores de esta iniciativa enfatizan que procede "defender hoy más que nunca la Constitución española, porque defenderla es defender la libertad, la unidad nacional y la monarquía parlamentaria, el modelo de convivencia y concordia que aquella representa y el orden legal". "Es defender la igualdad de todos los españoles, la pluralidad y la separación de poderes", agregan PP-A y Cs.

Ambos grupos sostienen además que "desde Andalucía debemos seguir fortaleciendo nuestro marco constitucional" y "no vamos a sucumbir a olas de populismo o a proyectos que pretendan dinamitar todo el esfuerzo común realizado".

En ese sentido, PP-A y Cs concluyen que "debemos reiterar desde Andalucía la defensa en la Constitución, en el Estado de derecho, en la unidad de España, en los valores constitucionales, el ordenamiento jurídico y en la convivencia entre todos los españoles".