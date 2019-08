PP y Cs pedirán en Pleno de Cúllar Vega (Granada) la dimisión del alcalde tras superar la tasa de alcohol en colisión

Publicado 19/08/2019 14:09:45 CET

Los grupos municipales de PP y Cs en Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, pedirán en el próximo Pleno del Ayuntamiento, previsto para el mes de septiembre, la dimisión del alcalde del municipio, Jorge Sánchez (PSOE), que se enfrenta a la apertura de diligencias por un posible delito penal por conducir superando la tasa de alcohol, después de una colisión con su coche hace diez días.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press han señalado que presentarán una iniciativa para exigir que dimita, después de que su portavoz local, Juan José Segura, señalara en rueda de prensa que Sánchez, "como alcalde de Cúllar Vega, no puede seguir ni un minuto más" en el puesto tras este suceso.

"Los cargos públicos tenemos la obligación de dar ejemplo día a día, y triplicar la tasa de alcoholemia no es precisamente buen ejemplo para los vecinos de nuestro pueblo", indicó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cúllar Vega donde gobierna con mayoría absoluta el PSOE, y también tienen representación en la oposición Cs e IU.

A este respecto, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Cúllar Vega, José Manuel Casals, ha señalado a Europa Press que, en "política, los errores graves deben de pagarse, independientemente de que el caso siga su curso por la vía penal" y "debe de dimitir ya", y así lo pedirá su grupo, de no hacerlo antes el alcalde, en el próximo Pleno.

Casals también ha pedido al secretario general del PSOE, José Entrena, que tome medidas al respecto. "De seguir como alcalde, toda la responsabilidad recaerá" sobre él, ha agregado Casals, quien se ha congratulado de que la colisión no conllevara daños mayores, y ha indicado que "no basta con pedir perdón" pues es "el máximo responsable de hacer cumplir las ordenanzas y normas a los vecinos" y "no puede ser el primero que se las salte".

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 9 de agosto, cuando el alcalde superó la tasa de alcoholemia a la que fue sometido tras una colisión con el coche que conducía en la capital granadina.

Jorge Sánchez recibió asistencia médica por unas lesiones que no revistieron gravedad, en un accidente leve, si bien la prueba de alcoholemia superó los 0,60 miligramos por litro en aire espirado.

En el entorno del cruce de Camino de Ronda con la calle Virgen Blanca, Sánchez, sobre el que está previsto que se abran diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial, no habría conseguido esquivar un coche que procedía a salir de una de las bocacalles, por lo que raspó dicho vehículo y, tras perder el control de su vehículo, rozó la mediana.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que la apertura de diligencias a Sánchez está pendiente de la entrega del atestado por parte de la Policía Local de Granada, que incluirá un informe de daños en la citada mediana, así como de las lesiones leves que habría sufrido el conductor del otro coche.

Este alcalde del área metropolitana de Granada reconoció ese mismo día que había cometido un "error" y una "imprudencia bastante grave" como ciudadano y como cargo público por la que pidió disculpas, pese a haber tenido lugar en el "ámbito privado". Señaló, además, que no tenía previsto dimitir.

En declaraciones a los medios, preguntado por este tema, el secretario provincial del PSOE, José Entrena, descartó pedir su dimisión, incidiendo en que Sánchez lo estaba pasando "fatal" tras un "fallo garrafal", al no quiso quitar "importancia", si bien se había "producido en su ámbito privado".