PP y Cs piden la dimisión de un concejal del PSOE en Huéscar por "un comentario homófobo"

Publicado 11/07/2019 17:10:09 CET

HUÉSCAR (GRANADA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Ciudadanos han pedido la dimisión del concejal del grupo socialista del Ayuntamiento de Huéscar (Granada) José García Giralte tras realizar un supuesto comentario homófobo sobre el edil de la formación naranja Jesús Guijarro Muñoz durante la celebración del pleno de este jueves.

Según ha explicado el portavoz de Cs en Huéscar, Ramón Martínez, el concejal del PSOE ha preguntado, "de forma totalmente fuera de lugar", si la ausencia en el pleno del concejal de Ciudadanos era por encontrarse en la fiesta del Orgullo Gay.

"Consideramos que este tipo de declaraciones durante un pleno por parte de un concejal que también es diputado provincial son improcedentes y muy desafortunadas. El Ayuntamiento de Huéscar se merece unos representantes públicos a la altura de sus vecinos", ha señalado Martínez, quien ha remarcado que su formación exige, además de la dimisión del edil socialista, una disculpa pública para Jesús Guijarro Muñoz.

La alcaldesa de Huéscar, Soledad Martínez (PP), ha precisado que durante la celebración del pleno ella ha justificado la ausencia de este concejal por encontrarse de vacaciones y, según consta en el acta, la réplica del edil socialista José García Giralte ha sido "¿en el Orgullo Gay?".

El PP ha instado al secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, a que cese "de manera fulminante" a José García Giralte como concejal por entender que "no puede seguir ni un minuto más representado a los votantes socialistas de Huéscar una persona que ha faltado al respeto a otro edil tan descaradamente y sin disculparse por ello".

La alcaldesa ha insistido en que la condición sexual de las personas, sean concejales o no, "no le incumbe a nadie, y mucho menos a José García Giralte, quien --según ha dicho-- ha dado sobradas muestras a lo largo de su trayectoria política de ser un irrespetuoso, de hacer comentarios machistas sin ruborizarse y, ahora, de ser un homófobo que no se esconde en público".