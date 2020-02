PP-A culpa al Gobierno de los datos del paro: "Al famoso defecto Zapatero le va a mejorar el defecto Sánchez"

Publicado 05/02/2020 18:22:00 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, ha culpado este miércoles al Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, de los datos del paro en el que Andalucía ha sumado 28.156 desempleados más en el mes de enero, señalando que "al famoso defecto" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "le va a mejorar el defecto" de actual presidente.

Así lo ha manifestado este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que ha afeado el "terrible dato de paro" culpando a Sánchez de "cometer los mismos errores" que Zapatero.

Precisamente, en alusión al expresidente, Nieto ha reprochado que negara la crisis económica y las medidas "irracionales" de su 'Plan E' lo que propició que los funcionarios y los pensionistas "pagaran por sus errores". "Esta situación se está viendo otra vez", ha reiterado a la par que criticado las risas por parte de la bancada socialista.

Frente a ese contexto, ha defendido las medidas para mejorar la economía andaluza por parte del presidente de la Junta a quien ha animado a sumar a su "revolución verde" una "revolución tecnológica" con medidas que permitan que Andalucía "se abra a empleos de calidad".

Al hilo, ha afeado la gestión del anterior Ejecutivo socialista que "no tuvo interés" en materia de innovación y competitividad. Por ello, ha apelado a "no lanzar eslóganes vacíos" como el 'Andalucía imparable', que "solo se vio en las listas del paro" y a la par que ha lamentado que el Gobierno del PSOE "no aprobase ni un solo proyecto de investigación".

Como consecuencia, ha recapitulado el 'popular', "miles de millones que no se invirtieron, mala reputación de la marca Andalucía, fuga de talentos que buscaron empleo en otro sitio".

Por ello, ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que "siga siendo valiente y abriendo debates" siendo "más competitivos para ganar la batalla del mercado y en la senda de resolver problemas" y, en definitiva, para "ser un Gobierno valiente e inteligente para hacer más y mejor empleo".