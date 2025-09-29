PP-A, ante "cupo independentista" y "desigualdad que defiende" Montero: "Andalucía merece respeto y financiación justa"

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reivindicado este lunes que "Andalucía merece justicia, respeto y una financiación justa", tras constatarse el "creciente apoyo" del Gobierno central a sus socios independentistas y frente la situación de una España "con el déficit y la deuda disparadas".

En rueda de prensa en Sevilla, ha incidido en el "serio castigo que supone para Andalucía" la más que probable "nueva prórroga" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En contraposición a "una oposición perdida" en Andalucía, que monta "espectáculos que son impropios de una institución que debe ser respetuosa con la ciudadanía como es el Parlamento" y que "quiere romper la convivencia sólo por interés partidista y sembrar la polarización", Repullo ha puesto sobre la mesa cómo en la región se siguen "bajando los impuestos, se activa la economía y se mejoran los servicios públicos con una gestión eficaz" del Gobierno de Juanma Moreno.

Ha manifestado que el PP andaluz "ha vuelto a demostrar que se pueden aliviar las economías familiares con medidas valientes y de impacto directo en la vida cotidiana".

Repullo ha acusado a Montero de querer "ocultar la gestión eficaz de Juanma Moreno porque deja en evidencia el caos y la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez". "Le gustaría que en Andalucía hagamos igual que ella: subir 97 veces los impuestos a las familias para pagar el despilfarro del Gobierno más caro de la historia de España", ha recalcado el secretario general.

Ha recordado que con el Gobierno del PP-A ya se han llevado a cabo siete bajadas de impuestos, "dejando un ahorro para las economías familiares de más de 1.000 millones de euros y alejando a la región del infierno fiscal de la etapa socialista".

"Andalucía escogió progreso y unidad, de lo otro ya tuvo demasiado", ha explicado Repullo en relación al pasado de "EREs, Faffe, enchufes y parálisis en el que estuvo sumida durante décadas".

El dirigente popular ha afeado que Montero haya "roto la solidaridad y haya impulsado la desigualdad entre territorios, alentando el enfrentamiento y la construcción de una España asimétrica".

Lo ha ejemplificado con las recientes declaraciones de Montero, el pasado miércoles, cuando anunció a sus socios de legislatura "que los próximos Presupuestos Generales del Estado, que no van a sacar, pues mañana se cumple el plazo, serán muy generosos con los independentistas una vez más".

Con ellos, según Repullo, "se la ve muy comedida, amable y conciliadora" y hasta les "rinde pleitesía", pero cuando viene a Andalucía, "a Montero le gusta mucho decirnos lo que tenemos que hacer, mientras ella tiene todo empantanado en su ministerio".

Repullo ha exigido a Montero que "cumpla sus obligaciones" como ministra de España y empiece a gestionar este país "que no funciona con hechos, no con un tuit".

"Montero ha sido la creadora del cupo independentista y de la financiación singular a los socios", ha denunciado Repullo, para quien la vicepresidenta "no puede ser candidata a la Junta de Andalucía porque nadie ha hecho más daño a esta tierra que ella y Andalucía no olvida".