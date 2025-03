El PP defenderá la conversión en autovía de la N-432 con una proposición en el Congreso

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PP por Córdoba Bartolomé Madrid ha informado este lunes en Pozoblanco de que su grupo en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para impulsar "de forma definitiva" la conversión en autovía de la carretera N-432, "una de las infraestructuras más importantes en la provincia y una reivindicación histórica también para las provincias de Jaén, Granada y Badajoz".

En una rueda de prensa, el popular ha resaltado que "la transformación en autovía de la N-432 no sólo es necesaria para el desarrollo económico de estas provincias, sino por un motivo de seguridad vial, ya que esta carretera tiene una alta siniestralidad", a la vez que ha recordado que "desde 2021 se han producido más de cien accidentes en ella con once víctimas mortales".

Madrid ha incidido en que, "en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó 3,5 millones de euros para la autovía A-81", pero "tras siete años de Gobierno de Pedro Sánchez los tramos cordobeses continúan sin proyecto y sin financiación para llevarse a cabo, y la realidad es que no se ha avanzado en nada en esta infraestructura", ha manifestado.

Asimimo, ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez ha permitido que la A-81 quede fuera de la Red Transeuropea de Transporte por Carretera por falta de estudios informativos oficiales que justifiquen ante Europa la necesidad de construirla". "El Gobierno socialcomunista ha demostrado nulo interés por esta carretera fundamental para el desarrollo de cuatro provincias de dos comunidades autónomas, tres de ellas que pierden población y necesitan afianzar la población al territorio con servicios y vías de comunicación adecuadas", ha expresado el diputado.

A día de hoy, ha continuado Madrid, "el proyecto sigue guardado en un cajón, sin avances y sin consignación presupuestaria, ni siquiera el Gobierno ha sido capaz de dar respuesta a las alegaciones que ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, organizaciones económicos y sociales presentaron al tramo Badajoz-Espiel".

A su juicio, "esto sólo significa que el PSOE y Sánchez no tienen entre sus prioridades la A-81", al tiempo que ha censurado que "el Gobierno argumente que no hay dinero cuando nos fríe a impuestos y ha recaudado más de 140.000 millones de euros desde 2018". "No hay dinero para Andalucía y Extremadura, pero sí lo hay para las demandas de los independentistas", ha advertido.

"FALTA DE CREDIBILIDAD"

Además, Madrid ha apuntado a "la falta de credibilidad del delegado del Gobierno en Andalucía y de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, quien anunció una partida de 1,6 millones de euros para licitar la redacción del proyecto del tramo Espiel-Córdoba vinculada a contar con financiación suficiente, es decir, contar con los PGE aprobados, cuando ya sabemos que el Gobierno ha renunciado otra vez a presentar los PGE".

"La actuación del Gobierno y del PSOE con esta carretera es una autentica farsa que deja al desnudo un partido anclado en la mentira y un Gobierno débil e incompetente", ha afirmado el popular, quien ha defendido que desde su partido tienen "claro el compromiso total con esta infraestructura".

Al respecto, ha detallado que han llevado una iniciativa al Senado que "se aprobó con el voto en contra del PSOE y ahora llevamos una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para que se impulse de forma definitiva la A-81, dotándola de la financiación necesaria para ejecutar cada tramo, para que se contrate en 2025 la redacción de los tramos Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente (Granada), y para agilizar la resolución ambiental del tramo Badajoz-Espiel, dando respuesta a las alegaciones formuladas por entidades e instituciones".