PP-A defiende su "aspiración legítima" de gobernar en solitario, aunque ya se "verá cómo avanzan" negociaciones con Vox

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, este jueves en el Parlamento - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha defendido este jueves, tras la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, la "aspiración legítima" de su partido de gobernar en solitario, pese a no contar con la mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, y ha apuntado, en cualquier caso, que ya se verá "cómo avanzan" las negociaciones que se han iniciado con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y la gobernabilidad de la comunidad.

Martín se ha pronunciado así, en una comparecencia ante los medios de comunicación, al finalizar la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, cuya Mesa ha quedado compuesta por cinco miembros del PP-A y dos del PSOE-A, lo que ha evidenciado que los 'populares' no han cerrado ningún acuerdo con Vox, por ejemplo, en la reunión que mantuvieron el lunes, sobre la composición de ese órgano rector.

Sobre la composición de la Mesa, Martín ha desvelado que el PP-A sí ofreció a Vox, en las negociaciones "que se están desarrollando", contar con un miembro en la Mesa del Parlamento de la XIII legislatura, una vicepresidencia o secretaría, mediante la cesión de votos, pero "declinó la oferta".

En cuanto al hecho de que el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, dejara la puerta abierta, con anterioridad ante los medios de comunicación, a una presencia de su partido en la Mesa del Parlamento --mediante una modificación en su composición-- si "cristaliza" un acuerdo con el PP-A, Martín ha señalado que "reglamentariamente eso es posible y podría ser una posibilidad, aunque en este momento no estamos planteándola, pero es una posibilidad que está ahí, claro que sí".

"Nosotros tenemos una aspiración que es legítima a la vista de lo que han sido los resultados electorales y es gobernar solos; un gobierno del Partido Popular que ha obtenido 53 diputados", ha señalado Toni Martín, quien ha manifestado que los acuerdos con Vox pueden ser "programáticos" desde "fuera" del gobierno.

En cualquier caso, ha señalado que "estamos al inicio del camino y de las negociaciones" con Vox, y "ya iremos viendo cómo avanzan".

Para Martín, hay que ir "paso a paso" porque las conversaciones con Vox están al principio e "iremos viendo próximamente qué pasos se van dando".

Asimismo, el diputado del PP-A ha querido trasladar la oferta de "diálogo" del PP-A --que perdió la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo-- a todos los grupos en la nueva legislatura porque "hace más falta que .

La continuidad que el PP-A ha reflejado en sus miembros en la Mesa del Parlamento de la XIII legislatura, también se dará en la dirección del grupo popular, con Toni Martín como portavoz y con Pablo Venzal y Maribel Lozano como portavoces adjuntos.