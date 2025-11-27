PP-A defiende el discurso "sólido y serio" de Moreno y espera que la oposición no se dedique a "pelear"

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, este jueves en el Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, ha defendido el discurso "sólido, serio y solvente", así como de "mano tendida", que ha hecho este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la primera jornada del Debate sobre el estado de la comunidad, y ha confiado en que los partidos de la oposición no se dediquen a "pelear".

En declaraciones a los medios de comunicación para hacer una valoración del discurso de apertura del debate que ha hecho el presidente, Martín ha manifestado que Moreno ha ofrecido un conjunto de datos que demuestran que Andalucía "hoy es una comunidad que avanza porque tiene estabilidad", con un gobierno respaldado por una mayoría absoluta que "no puede ponerse en riesgo".

"Es la garantía de que vamos a seguir avanzando", ha agregado el portavoz del PP-A, quien ha puesto en valor la defensa de la "dignidad" de Andalucía que hace el gobierno de Juanma Moreno, frente a un Ejecutivo que sólo se dedica a hacer "trajes a medida" al "independentismo catalán".

"Andalucía es hoy una comunidad competitiva pese a los maltratos sistemáticos del Gobierno de Pedro Sánchez en financiación, en infraestructuras eléctricas o en infraestructuras del transporte", según ha dicho el portavoz del PP-A.

La oposición en Andalucía, según a añadido, "hasta ahora se ha demostrado como destructiva, que viene a pelear y no viene a construir". Pese a ello, Martín ha señalado que "la mano tendida" del presidente y del PP-A "va a estar ahí por el bien de Andalucía".