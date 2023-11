El PP defiende en Jaén que la Junta trabaja "sin descanso" para reducir las listas de espera sanitarias

JAÉN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén Manuel Bonilla ha defendido que la Junta de Andalucía trabaja "sin descanso" para reducir las listas de espera y ha subrayado "la transparencia" de la Delegación de Salud que "no duda nunca de dar las explicaciones oportunas acerca de la situación sanitaria de la provincia".

"No nos escondemos, esa no es nuestra manera de gobernar, querían explicaciones y las tienen, si lo que querían era simplemente confrontar y crispar, con nosotros no lo van a lograr", ha dicho Bonilla en un comunicado en respuesta a las críticas del PSOE por las listas de espera sanitarias.

El dirigente popular ha pedido a los jiennenses que "confíen" en los profesionales sanitarios porque "trabajan sin descanso para reducir las listas de espera". Ha añadido que "si el PSOE hubiera hecho bien su trabajo, hoy tendríamos más profesionales trabajando para reducirlas a más velocidad, pero lo socialistas ni previeron la falta de profesionales ni fueron honestos con las listas de espera, y son los ciudadanos los que pagan su nefasta gestión".

Ha añadido que el Gobierno andaluz "está haciendo todo lo posible para que, junto a los especialistas, las listas vayan disminuyendo".

Gracias al trabajo de todos, el Hospital Universitario de Jaén está Por ello, según Bonilla, "se está priorizando a los pacientes por su especialidad en base a la patología que presentan, tratando de forma inmediata los casos urgentes, siguiendo la indicación para cada caso de los facultativos".

Además, ha apuntado que la Consejería de Salud ha adoptado medidas como abrir quirófanos durante las tardes y sábados, en jornada de mañana y tarde, como acción complementaria a la reorganización de recursos que se ha puesto en marcha, "lo que ha permitido intervenir desde el mes de enero 1.004 procesos más".

"Que hace falta más lo sabemos, como también sabemos que se hace todo lo posible para erradicar una situación de la que el PSOE es el culpable, y lo decimos sin tapujos", ha concluido Bonilla.