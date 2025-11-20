El PP defiende la protección de las mujeres ante 25N después de que "el Gobierno las abandona con pulseras antimaltrato"

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido este jueves ante el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que "nunca dejemos de hablar de la protección de las mujeres", tras calificar de "terrible que desde el Gobierno de España se las haya abandonado con las pulseras antimaltrato que no funcionan y ante las que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo más que ha acertado a decir es que si acaso desprotegían nada más que al 1% de las mujeres".

Según ha expuesto el popular a los periodistas en Córdoba, "la pregunta es si 45 mujeres en peligro de muerte le parecen poco al presidente Sánchez, a la ministra Ana Redondo". "Los que creemos realmente en la lucha contra esta lacra, un tipo de violencia que a quien mira y asesina es a las mujeres por el simplemente hecho de serlo, tenemos que poner toda nuestra energía", ha subrayado.

Al respecto, De los Santos ha participado junto a la coordinadora de Igualdad del PP, Sofía Acedo; la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López; el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en un foro con motivo del 25N, acompañados de distintas representantes del partido.

En palabras del vicesecretario, "la lacra que representa la violencia machista es una realidad que nos interpela a todos, a cualquier demócrata, pero en el PP es una cuestión que nos lleva preocupando décadas", a lo que ha agregado que "la situación, desgraciadamente, sigue siendo terrible para muchas mujeres", dado que "38 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, 15 de ellas en el medio rural y de esas 15 solamente dos habían denunciado".

En este caso, ha remarcado que "en el PP, si así lo tienen a bien los españoles y las españolas, cuando el presidente Feijóo llegue al Gobierno, pondremos toda la fuerza de la ley en contra de estos cobardes".

Además, ha defendido "terminar con la Ley del 'solo sí es sí', que sigue aminorando las penas y excarcelando a verdaderos depredadores sexuales, para inmediatamente aprobar una nueva ley que lo que haga sea defender a las mujeres, protegerlas de la violencia machista y a quienes se atrevan a violentarlas, que sobre ellos caiga todo el peso de la ley".

"UNIDAD DE TODA LA SOCIEDAD"

Por su parte, Loles López ha lamentado "la lacra de la violencia de género, que desgraciadamente existe y que combatimos todos los días, y aunque se habla ahora en torno al 25N, este partido la combate los 365 días del año, de hecho tenemos más recursos que nunca y hemos creado nuevos derechos".

Ha dicho que es "una defensora de que esto se combate desde la unidad de toda la sociedad, con una premisa también importante, que el hombre no es el enemigo por el mero hecho de ser hombre", sino que "el hombre es parte de la solución y el enemigo es el cobarde que es capaz de agredir a una mujer", ha señalado.

"Esto es lo que trabajamos y defendemos los 365 días del año", ha enfatizado, para declarar que "el día que consigamos hablar de esto en pasado, habremos dado un gran paso como sociedad". "Se lo debemos a nuestros niños y niñas, a los que vienen detrás, ese trabajo conjunto de todos", ha expresado.