El PP defiende en el Senado una moción para pedir al Gobierno incrementar las conexiones ferroviarias de Granada

Archivo - AVE en la estación de trenes de Granada - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha planteado este martes en la Comisión de Transportes del Senado una moción para pedir al Gobierno de España que incremente las conexiones ferroviarias de Granada y su provincia. Los 'populares' han rechazado una enmienda de los socialistas en la Cámara Alta que pretendía reconocer las mejoras ejecutadas o en ejecución por parte del Ejecutivo en la provincia, especialmente las referidas a las infraestructuras ferroviaras.

En la exposición de la moción, el senador del PP por Granada, Joaquín Camacho, ha pedido al Gobierno de España un plan urgente para mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia de Granada "y poner fin al déficit histórico de infraestructuras que continúa lastrando el desarrollo económico, turístico y empresarial" de Granada.

"Granada no puede seguir siendo una de las provincias peor conectadas de España y perder oportunidades", ha dicho, a la vez que ha criticado que "el Gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ni un dedo" para escuchar la demanda de la sociedad granadina en este sentido.

La iniciativa del grupo 'popular' reclama incrementar las frecuencias ferroviarias con origen y destino en Granada, mejorar los horarios y recuperar conexiones directas que permitan equiparar la oferta ferroviaria de la provincia a la de otras capitales andaluzas.

"Esta es una reclamación no solo de las instituciones granadinas, Ayuntamientos y Diputación, sino que también la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio advierten de que la inversión del Corredor Mediterráneo no será útil para la provincia de Granada si no se incluyen las conexiones ferroviarias pendientes", ha subrayado.

El senador del PP ha destacado además la demanda al Gobierno de que consolide y amplíe las conexiones nacionales e internacionales desde el aeropuerto Federico García Lorca-Granada-Jaén. "Los datos demuestran que existe demanda", ha recalcado.

La moción también pide que el Gobierno presente, en un plazo máximo de seis meses, un calendario de ejecución de todas estas actuaciones con sus correspondientes inversiones y plazos, así como la remisión periódica a la Cámara Alta de informes sobre el grado de cumplimiento de los proyectos comprometidos.

"Granada no pide privilegios, pide oportunidades. Nuestra ciudad ha perdido demasiadas oportunidades en los últimos años debido a la falta de conexiones", ha aseverado Joaquín Camacho que se ha referido en concreto al hecho de que Granada no haya conseguido ser sede descentralizada de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial ni de la Agencia Estatal de Salud Pública a pesar de que "todos los elementos eran muy favorables".

"Tenemos la ambición legítima de seguir creciendo con el potencial que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, pero necesitamos urgentemente el compromiso real del Gobierno de España para que Granada tenga las conexiones ferroviarias y aéreas necesarias para que ese potencial real que existe en la ciudad se convierta en oportunidades de futuro", ha concluido el senador del PP.

Por el grupo del Partido Socialista, la senadora Carmen Torralba ha planteado una enmienda a la moción en la que pedía que se tuviera en cuenta las acciones desarrolladas por el Gobierno en la provincia granadina, en especial en lo referido a las infraestructuras ferroviarias.

Así, se ha referido a las diferentes actuaciones de Adif en la línea Antequera-Granada en 125,7 kilómetros "para ampliar su capacidad y la operativa". También ha apuntado a la variante de Loja, con tres tramos en ejecución y el otro terminado, y al hecho de que ya se han adjudicado obras para duplicar la vía y la electrificación del tramo Antequera-Granada.

Torralba también ha defendido que se dota a la alta velocidad de una segunda vía de 47,5 kilómetros entre la bifurcación de Archidona y Ríofrío y entre Illora y La Chana, donde ya se han iniciado los trabajos; y ha subrayado que la próxima licitación será para la nueva estación de Loja, así como que se están redactando proyectos para la integración de ferrocarril en Granada y para la doble vía Loja-Íllora.

"Y está en marcha el contrato para la redacción de los estudios informativos en el tramo Antequera-Granada-Almería para permitir la continuidad del transporte de pasajeros y mercancías en las condiciones adecuadas en este tramo del Corredor Mediterráneo", ha expuesto.

Ante esta enmienda socialista, el senador del PP ha dicho que los 'populares' no la aceptan toda vez que su moción, independientemente del estado de las infraestructuras, lo que exige es incrementar la frecuencia ferroviaria a la ciudad de Granada, la integración efectiva de Granada en el Corredor Mediterráneo y que se apruebe y se presente un calendario de ejecución de las actuaciones previstas.

"Si ustedes quieren tapar la vergüenza al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las frecuencias hablando de infraestructuras que se están ejecutando, nosotros desde luego no estamos en esa labor. Estamos en la labor de pedir más conexiones con claridad, con rotundidad y siempre en beneficio de los granadinos", ha sentenciado Camacho.

Los grupos de Izquierda Confederal, Grupo Plural e Izquierdas por la Independencia no ha presentado objeciones a la moción del grupo del PP.

En una segunda intervención, la senadora socialista Carmen Torralba se ha mostrado más crítica al acusar directamente al último Gobierno nacional del PP de "dejar en situación de aislamiento ferroviario a Granada", punto en el que ha dicho que al llegar el PSOE a Moncloa "recuperó" la antigua línea Granada-Linares-Madrid "para supera esta situación", y que fue también el Gobierno de Sánchez el que licitó un tramo de la variante de Loja "sacándolo del cajón donde ustedes habían abandonado la línea".

"Si Rajoy hubiera seguido gobernando, las consecuencias hubieran sido alargar durante años el retraso en la construcción de la infraestructura al tener que elaborar una nueva vía. El Gobierno 'popular' decidió no construir la variante de Loja, ejecutando la mayor chapuza nunca vista en alta velocidad", ha criticado la socialista.

Torralba también ha defendido que otra decisión del Gobierno de Pedro Sánchez fue acelerar las obras que estaba desarrollando el Gobierno 'popular' para que Granada tuviese AVE, aunque fuera en algunos tramos. "Gracias a la decisión del Gobierno de habilitar la línea para posibilitar el paso de trenes de ancho internacional entre Granada y Antequera, Granada cuenta hoy con servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Barcelona, con Córdoba, con Sevilla, con Málaga, con otras ciudades", ha subrayado.

Por su parte, el senador 'popular' por Granada, Joaquín Camacho, ha pedido a la senadora socialista que todos los grupos en el Senado apoyen la moción del PP "porque nosotros estamos en el presente y, sobre todo, en la proyección de Granada".

Además, ha aprovechado su última intervención para reclamar que el Puerto de Motril es el único puerto de interés general del Estado español que no tiene una conexión ferroviaria, "algo que el Gobierno debe corregir".

"El Gobierno tiene mucho que explicar en relación al déficit de inversiones en Andalucía y en Granada, pero especialmente nos vamos a ceñir a la cuestión: Granada necesita más conexiones", ha zanjado el representante del PP.