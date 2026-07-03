PP denuncia que el centro de transeúntes de Jaén no abre 24 horas pese al aviso naranja por calor

La edil popular María Segovia frente al centro de transeúntes - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha acusado al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) de "mentir de forma flagrante" con el dispositivo de atención a personas sin hogar ante las altas temperaturas, después de comprobar que "el centro de transeúntes no permanece abierto las 24 horas del día".

La concejal popular María Segovia ha explicado que en la tarde de este jueves con un aviso naranja activo por altas temperaturas y con el termómetro rozando los 40 grados, miembros del Grupo Popular se personaron en la entrada del centro de transeúntes y pudieron comprobar que el recurso municipal "estaba cerrado por la tarde y no abría hasta las 22:00 horas".

"Comunicaron a toda la ciudadanía que el centro de transeúntes estaría abierto 24 horas durante todo el verano, pero cuando el calor aprieta de verdad, cuando más falta hace, la puerta está cerrada", ha afirmado.

La edil popular ha incidido en que "la franja de tarde es precisamente una de las más peligrosas para las personas sin hogar, porque acumula las temperaturas más altas del día y deja sin refugio a quienes no tienen una vivienda".

A su juicio, "anunciar una cobertura de 24 horas y mantener cerrado el centro durante esas horas críticas es jugar con la vulnerabilidad de quienes peor lo están pasando".

Segovia ha cuestionado además "con enorme preocupación" la decisión de la presidenta del Patronato de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, de compatibilizar esta responsabilidad con su cargo de parlamentaria andaluza porque "los hechos están demostrando que el área no está funcionando con la atención y la dedicación que requiere".

Finalmente, ha exigido "explicaciones inmediatas" al gobierno local y que aclaren "por qué se ha anunciado una apertura permanente que no se está produciendo". Por último, ha pedido que el centro de transeúntes "abra de verdad las 24 horas, todos los días del verano, especialmente cuando haya avisos por altas temperaturas".