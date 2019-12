PP-A denuncia que la decisión del Gobierno de suprimir ayudas extraordinarias para MENA es un "agravio" a Andalucía

Publicado 18/12/2019 13:53:00 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este miércoles que la decisión del Gobierno central de suprimir las ayudas extraordinarias para la atención a los menores inmigrantes no acompañados (MENA) supone "agraviar de forma muy importante" a Andalucía porque no hay otra comunidad en España que no acoja a tantos de estos menores.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha pedido que el Gobierno central rectifique esa decisión, que es "incomprensible e irresponsable" y supone una "profunda insolidaridad" con Andalucía.

Ha manifestado que con esa ayuda extraordinaria llegaba a Andalucía una cantidad de dinero que ayudaba a la Junta en la atención a los menores y ha recordado que en su día fue reclamada por el anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz y la concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Quitar esa ayuda supone agraviar de forma muy importante a Andalucía", según ha recalcado José Antonio Nieto, quien ha insistido en que Andalucía necesita ese tipo de ayudas del Gobierno nacional, porque sufre en primera persona y como nadie el fenómeno de la inmigración.