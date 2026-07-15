PP denuncia la "deficiente" climatización de la residencia López Barneo, en Jaén, y reclama una solución definitiva

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado "soluciones inmediatas" y "definitivas" a la "deficiente e irracional" climatización de la residencia José López Barneo, en Jaén capital, donde, según denuncian los propios trabajadores y residentes "o se hielan o se asan de calor".

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha subrayado que "no es admisible" que en una residencia dependiente de la Diputación "no sean capaces de garantizar una temperatura adecuada".

Según Camacho, hace apenas unas semanas, con el termómetro rozando los 40 grados, las habitaciones permanecían sin climatización y, ahora, ante los problemas que presenta la instalación, la solución adoptada para que llegue refrigeración a la planta superior obliga a mantener un ambiente excesivamente frío en la planta inferior, hasta el punto de que los usuarios "tienen que taparse durante el día con mantas".

El popular ha reconocido avances en las residencias de Diputación y ha pedido que "no se quede en un lavado de cara y se resuelvan de una vez los problemas que aún persisten".

En este punto, ha señalado que desde Diputación se han llevado a cabo actuaciones de pintura y reparación de desperfectos, puertas y mobiliario, la retirada de sofás en estado lamentable, y la puesta en funcionamiento de la cocina tras más de dos años "con una mejora ostensible del servicio de comidas tanto en López Barneo como en Santa Teresa". A ello se suma la recuperación del médico y del servicio de limpieza nocturna.

Asimismo, ha reprochado al gobierno de Diputación que "teniendo cada año millones de euros en remanentes", haya permitido "un deterioro inadmisible en unas residencias públicas que deberían ser ejemplo de dignidad y buen trato".