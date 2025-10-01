PP denuncia "el estado de abandono" de los jardines de La Alameda, en Jaén, y reclama mayor presencia policial

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado "el estado de abandono" en el que se encuentran los jardines de La Alameda, al tiempo que ha reclamado al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) mayor presencia policial para acabar con "el botellón" y "el vandalismo".

El concejal popular Antonio Losa ha señalado en un comunicado que desde que se inauguró en abril el centro de salud, "los jardines han quedado a su suerte, con el césped totalmente seco y una imagen deplorable de un espacio que debería ser referente en la ciudad".

Además, ha advertido de que "las zonas infantiles presentan elementos rotos, sin el más mínimo control de limpieza, y los vecinos denuncian actos vandálicos y la práctica habitual de botellón en horario nocturno, lo que convierte este espacio familiar en un lugar inseguro".

Losa ha subrayado que todo esto ocurre "en un entorno de salud donde cada día miles de jiennenses acuden a ser atendidos por los servicios médicos, y que debería estar cuidado y garantizado tanto en imagen como en seguridad".

Para el edil popular, "es muy grave que la cubierta de un centro de salud y sus jardines se conviertan en una zona de inseguridad y botellón, cuando deberían ser símbolo de bienestar, tranquilidad y confianza en los servicios públicos".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de una mayor presencia policial, sobre todo en horario nocturno, para garantizar la seguridad de los niños y niñas que utilizan las instalaciones y de las familias que acuden a disfrutar de este enclave".

Losa ha acusado al gobierno local de "dejar morir jardines, plantas y arbolado en un espacio que debería ser pulmón verde y lugar de encuentro para cientos de familias cada día" y por eso ha exigido al alcalde, Julio Millán (PSOE) que "muestre un poco de sensibilidad, salga de su despacho y visite la Alameda, porque es inadmisible que inversiones millonarias de la Junta de Andalucía se encuentren ya en un estado de degradación por la dejadez municipal".