PP denuncia la "parálisis" de las obras de reparación de la A-32 en Villacarrillo (Jaén) tras seis meses de corte

Archivo - El senador por el PP de Jaén Francisco Javier Bermúdez/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado la "parálisis" que sufren las obras de reparación en el tramo de la autovía A-32, a su paso por el término municipal de Villacarrillo (Jaén), que permanece cerrado al tráfico desde hace ya seis meses.

A través de un comunicado, el senador del PP de Jaén Javier Bermúdez ha acusado al Gobierno de España de estar "desaparecido y sin dar ninguna explicación" sobre la situación de esta infraestructura, al tiempo que ha calificado al PSOE de Jaén de "cómplice" y de mantenerse "callado ante tal engaño".

El senador popular ha recordado que el pasado mes de marzo formuló una pregunta por escrito al Gobierno para interesarse por la ejecución de las obras de urgencia destinadas a solventar el deterioro de los pasos de vía de la A-32 en este punto. Según ha detallado, la respuesta del Ejecutivo llegó en el mes de abril limitándose a señalar que "ya estaban trabajando en ello".

Para Bermúdez, esta contestación supone una "tomadura de pelo" y una "artimaña" por parte del PSOE, al que acusa de haber iniciado unas "supuestas obras de arreglo para luego tenerlas paralizadas ya dos meses".

En este sentido, ha defendido que el PP es el único partido que ha luchado en el Congreso y en el Senado por esta autovía, junto a los alcaldes populares, "a los que no nos ha importado quién gobernaba en cada momento para pedir la conversión".

Asimismo, el senador popular ha rechazado que el corte de la autovía en Villacarrillo se deba al tren de borrascas, "como quieren hacer creer desde el Gobierno de Sánchez". Según ha explicado, los puntales en la infraestructura "llevaban ya colocados desde más de un año antes de las tormentas", las cuales "lo único que hicieron fue agravar la situación".

A este respecto, Bermúdez ha afirmado que se trata de "una autovía mal hecha en un tramo sospechado por la UCO por su coincidencia temporal con supuestas mordidas del caso Koldo", por lo que ha incidido en que el problema no está relacionado con las lluvias, sino con la "falta de compromiso" del Ejecutivo central con la provincia de Jaén.

Finalmente, el senador ha aseverado que la A-32 es "la autovía del engaño socialista" y ha criticado que el actual Gobierno "no ha hecho nada, ni un solo kilómetro, que no estuviese ya comprometido por el gobierno de Rajoy hace ya ocho años".

Por ello, ha concluido que la única solución para acabar con el "desastre" de esta infraestructura pasa por un cambio de Gobierno en la Moncloa, ya que actualmente los vecinos de Villacarrillo y los miles de conductores que la utilizan a diario "solo ven unas obras paralizadas y una autovía cerrada".