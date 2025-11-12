PP-A denuncia la "unión temporal electoral a izquierda y derecha": "Como tortolitos para acabar con la estabilidad"

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, este miércoles ante el Pleno del Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha denunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento la "unión temporal electoral a izquierda y derecha", que van "como tortolitos para acabar con la estabilidad" que proporciona el Gobierno de Juanma Moreno a Andalucía.

Así se ha pronunciado Martín en el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2026 y después de que los cuatro de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, hayan defendido sus respectivas enmiendas a la totalidad.

Para Martín, en el debate de totalidad, se ha "evidenciado esa unión temporal electoral a izquierda y derecha formada por partidos que están en las antípodas".

"Ha sido lamentable y no lo voy a dejar pasar. No todos los grupos hemos venido a este debate de presupuestos a hablar de presupuestos", ha dicho Martín, añadiendo que hay grupos que han venido a "seguir crispando, a seguir enfrentando y a seguir polarizando a los andaluces".

A su juicio, los grupos de la oposición, "han perdido una fantástica oportunidad de demostrarle a los andaluces que les interesa mínimamente la vida de todos y cada uno de ellos, la vida de los andaluces, sus problemas y sus soluciones": "Han vuelto a optar por la bronca y por la greca".

Según Martín, hay que estar "muy ciego" para no darse cuenta que estamos ante unos "grandes presupuestos" para 2026 y que más que números son "docentes, son hospitales, son profesionales de la sanidad, es el turismo, son las carreteras y ayudas para las personas dependientes".

Según Martín, la oposición, ha aprovechado el debate para continuar con la "matraca falsa de la privatización" de la sanidad pública y de que "el sistema público en Andalucía y los profesionales de la salud son catastróficos".

"Catastróficos son ustedes, que han dejado pasar este debate, que lo han empobrecido, que lo han ninguneado, que lo han sustituido por ese abuso y esa manipulación de un grave problema", ha añadido Martín, en referencia a la crisis del cribado de cáncer de mama.

Para Martín, "hay que tener poca vergüenza política para que se utilice el problema que tienen personas que están posiblemente en la situación más complicada de toda su vida para intentar arañar algún voto en el fango".

"Parece mentira la desvergüenza política que hay que tener", ha añadido Martín, quien ha insistido en que el único objetivo de la oposición es "acabar con la estabilidad de Andalucía, la de Juanma Moreno", la que ha permitido que esta tierra "avance tras décadas de parálisis del PSOE-A".

"La oposición sincronizada en Andalucía supone volver al pasado más negro de nuestra historia", según Martín, quien ha añadido que ahí van "cogidos de la manita como tortolitos".