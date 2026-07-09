PP denuncia que La Zubia (Granada) lleva un mes sin prestar el servicio del Centro de Información a la Mujer

El portavoz del PP de La Zubia (Granada), Ángel Balderas. - PP

LA ZUBIA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP de La Zubia (Granada), Ángel Balderas, ha pedido explicaciones este jueves al Ayuntamiento de la localidad por no prestar el servicio del Centro Municipal de Información a la Mujer "desde el pasado 13 de junio, al no haber cubierto la plaza de agente dinamizadora de igualdad tras el cese de la funcionaria interina que venía desempeñando estas funciones".

El portavoz popular ha señalado que el Centro Municipal de Información a la Mujer desarrolla "una gran labor" de información, orientación, sensibilización y acompañamiento, además de impulsar programas de igualdad, prevención de la violencia de género, formación, asesoramiento y actividades dirigidas a favorecer la participación y el empoderamiento de las mujeres.

Balderas ha lamentado que el equipo de gobierno de PSOE e IU "abandone un servicio muy importante para las mujeres de La Zubia mientras da lecciones de igualdad y feminismo".

"Es fruto de una falta absoluta de previsión de un equipo de gobierno incapaz de cumplir con sus obligaciones".

El portavoz ha indicado que la prestación de este servicio está cofinanciada por el Instituto Andaluz de la Mujer en virtud de un convenio con el Ayuntamiento, y que ahora está en cuestión al no cubrirse la plaza.

"Han tenido tres años para que este momento no llegara y el servicio no dejara de prestarse ni un solo día". Desde el Partido Popular exigimos que se ponga en marcha el proceso para habilitar este puesto de trabajo con transparencia y se restituya un servicio fundamental", ha reclamado Balderas.

"No se puede utilizar la igualdad con eslóganes vacíos cuando se están desmantelando recursos para las mujeres de La Zubia", ha agregado.