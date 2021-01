PP-A destaca “la anticipación y el acierto” de la Junta al reservar vacunas para garantizar la segunda dosis

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud y Familias del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, ha destacado este sábado la "planificación, anticipación y acierto" de la Junta al reservar una parte de las vacunas que llegan por si ocurriera algún imprevisto, como ha ocurrido en la producción de los laboratorios Pfizer.

"La Junta hizo esa reserva basándose en criterios científicos y para garantizar la segunda dosis de los ya vacunados en primera instancia", afirma en un comunicado Jurado, que rechaza las críticas del PSOE, que considera "ridículas desde el punto de vista sanitario porque carecen de todo tipo de fundamento". "Se dedican a atacar sin ton ni son a un Gobierno que ahora mismo es un ejemplo de responsabilidad y de contundencia", remarca.

En su opinión, esta forma de trabajar de la Junta "hace de contrapeso a un Gobierno que no aparece, a un presidente que está desaparecido y a un ministro de Sanidad que está a media jornada". Además, rechaza "que ahora de repente rompe de forma unilateral el criterio de reparto de vacunas y la estrategia de cada comunidad".

"Una vez más, el Gobierno de España no ha hecho un plan de vacunación sino que tenemos 17 planes distintos de vacunación por todo el país. Lo único que tiene que hacer es el reparto y eso tampoco lo hace de manera fiable", abunda la parlamentaria autonómica.

Jurado insiste en la necesidad de que haya "un Gobierno serio" en España, e igualmente, un Partido Socialista "comprometido y responsable en Andalucía". "Esta semana hemos tenido la visita del secretario de organización del PSOE en lugar de la visita del ministro de Fomento", lamenta, en alusión a José Luis Ábalos.

Por ello, exige al Partido Socialista "que esté centrado en lo que preocupa a los andaluces y no en sus problemas internos" porque "no sabemos lo que tendrán previsto para la actual secretaria general, Susana Díaz", pero sí "tenemos muy claro que los andaluces no podemos quedar expuestos ante los problemas internos de un partido".

La portavoz adelanta que "seguramente el Partido Socialista critique las medidas anunciadas por Juanma Moreno", pero deben saber que "cada crítica que hacen pierden toda la credibilidad". "Lo que tienen que hacer es estar preocupados de los andaluces y no de sus problemas internos", añade.

Jurado también destaca la "valentía" de Juanma Moreno al tomar las medidas que anunció este viernes, a pesar de que resulten duras para la población. "El presidente no tiene para nada el impacto electoral ahora mismo, únicamente tiene en cuenta el impacto a la hora de salvar vidas y proteger a los andaluces con las medidas que sean necesarias".

Alaba esta forma de actuar del presidente andaluz "frente a un Gobierno de España que está completamente desaparecido y que sean las comunidades las que pidan al Gobierno la aplicación de medidas que no está tomando" y califica como "absoluta dejación de funciones que no se responda a las súplicas de las diferentes comunidades para tomar medidas, ya que Sánchez no es capaz de tomarlas". "Es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer".