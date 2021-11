PP-A destaca su apuesta por la transformación de Andalucía: "El cambio ha comenzado, pero no ha terminado"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha querido dejar claro este lunes, durante la presentación de la ponencia 'Andalucía futura' que se debatirá en el Congreso Regional que se celebra el próximo fin de semana en Granada, su compromiso con la "transformación de Andalucía", apuntando que el "cambio ha comenzado, pero no ha terminado".

La portavoz de Cultura y Patrimonio Histórico del PP andaluz, Patricia del Pozo, junto a su homólogo de Hacienda y

Financiación Europea, Juan Bravo, ambos consejeros del ramo en la Junta, han presentado en una comparecencia ante los medios de comunicación la ponencia 'Andalucía futura', en el marco del 16 Congreso Autonómico del PP Andaluz.

Han destacado la importancia del próximo congreso dado que será el primero que se celebre "con el PP-A en el Gobierno de la Junta de Andalucía" y han señalado la apuesta para que "Andalucía sea no sólo la mejor tierra para vivir sino también para trabajar". Han dicho que el proyecto del PP-A apuesta "por la continuidad de las líneas reformistas en las que venimos trabajando" y que está aplicando el Gobierno del cambio".

"El cambio está funcionando, pero aún no ha terminado", según han dicho.

Del Pozo ha destacado que esta ponencia "ha sido enriquecida con las aportaciones que se han ido realizando en los diferentes foros celebrados por toda Andalucía con numerosos colectivos", que "realmente son los protagonistas de las ponencias".

Concretó que está divida en cuatro bloques, y que el primero de ellos se centra en Andalucía "como tierra de talento y liderazgo". Así, ha indicado que se apuesta por "una transformación de nuestra tierra acompañada de una proyección económica en un contexto de estabilidad, transparencia y libertad".

El segundo punto de la ponencia se centra en el talento de los andaluces y en nuestro patrimonio histórico. "Nadie tiene lo que tiene Andalucía", aseveró Del Pozo, al tiempo que puso en valor como ahora desde el Gobierno andaluz se ha trabajado y se continuará para "facilitar el acceso, proteger el patrimonio e impulsar el talento y la creatividad de los andaluces".

Igualmente, abundó al explicar que "seguimos avanzando en la inclusión para lograr una Cultura y un Patrimonio accesible a todos".

Durante su intervención en la presentación de la ponencia, Del Pozo destacó que la cultura, junto al turismo y la agroindustria, "nos hace imbatibles" y es al mismo tiempo "un gran elemento para la cohesión social porque es un gran elemento en las sociedades para la convivencia y prosperidad".

"Apostamos por políticas culturales en colaboración con los ayuntamientos para llegar a todos los puntos de Andalucía", ha asegurado la portavoz del PP-A.

El cuarto bloque, que hace referencia a 'Andalucía en el mundo', analiza la situación en la que se encontraba la comunidad en los distintos foros y órganos internacionales, y se detectó que "no había logrado converger, no había una relación fluida con la Unión Europea y no se estaba explotando la inmensa capacidad de exportación que tiene nuestra tierra".

Así, insistió por ello en poner en valor "que tenemos los puertos más importantes de España, 1.000 kilómetros de costa, lindamos con Portugal y tenemos el continente africano a solo catorce kilómetros".

En el mismo sentido, ha recordado Del Pozo "las relaciones naturales e históricas con Latinoamérica" y apostó por "posicionar a Andalucía en todos los foros internacionales porque lo tenemos todo para liderar también este proyecto de vocación internacional". "De este congreso también saldrá la Andalucía que vaya al mundo entero"., ha apuntado.

Juan Bravo, por su parte, quiso recalcar que durante la elaboración de esta ponencia "hemos intentado escuchar a la gente", y recordó la "la ilusión que ponían porque ahora sí se han sentido escuchados". Recordó como el proyecto del PP-A y del Gobierno del cambio apuesta por una bajada de impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces, y genere dinámicas de creación de empleo y riqueza.

Igualmente, ha asegurado que "la administración pública ha de ser un elemento dinamizador" y ha expuesto que los ciudadanos "han pedido que seamos más tecnológicos" y también que "por qué no se pueden hacer operación en la administración en inglés". "Son reflexiones que nos hicieron y nos hacen pensar", remarcó Bravo.

Se ha referido a la apuesta por "captar inversiones para Andalucía" así como del debate que también se ha creado sobre la industria con los diferentes colectivos. "Y todos nos han pedido capacidad de gestión de los recursos europeos y eliminar la burocracia", explicó Bravo.

La ponencia tiene también espacio para los jóvenes y emprendedores, la buena justicia, la minería, el I+D+i. Con todo ello, según Bravo, gracias al trabajo que se ha desarrollado y que aún tiene mucho por hacer "Andalucía ha dejado de ser un vagón de cola para convertirse en una locomotora, los andaluces deben sentirse parte de este proyecto de Juanma Moreno plantee como su proyecto para la siguiente legislatura".